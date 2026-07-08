Jennifer Grey trauert um Mutter nach Krebsdiagnose

Jennifer Grey (66) muss einen schweren Verlust verkraften: Ihre Mutter Jo Wilder ist tot. Die Broadway-Schauspielerin starb am 4. Juli im Alter von 94 Jahren. Auf Instagram teilte Jennifer mehrere Aufnahmen ihrer Mutter – darunter auch Mutter-Tochter-Schnappschüsse aus ihrer Kindheit – und verabschiedete sich in bewegenden Worten von ihr. "Meine Mutter, Jo Wilder, ist am 4. Juli im Alter von 94 Jahren verstorben – auf eigenen Wunsch, zu ihren eigenen Bedingungen, genau so, wie sie gelebt hat", schrieb die Schauspielerin.

Besonders erschütternd: Nur eine Woche vor ihrem Tod war bei Jo Lungenkrebs diagnostiziert worden. Dennoch habe sie diese Nachricht mit Fassung getragen, wie Jennifer schildert: "Ganz ihrem Wesen entsprechend entschied sie sich für Würde statt für Angst, im Bewusstsein, dass es eine Ehre und keine Tragödie ist, diese Welt in Würde zu verlassen." Die Trauernde schloss ihren Post mit den Worten: "Sie war mutig und tiefgründig. Ich liebe dich, Mama. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man alles – sogar das hier – mit Anmut meistert." Unter dem Beitrag meldeten sich zahlreiche prominente Freunde zu Wort. Schauspielerin Julianne Moore (65) schrieb: "Mein tiefstes Beileid zu deinem Verlust", und Schauspieler Josh Gad (45) hinterließ die Worte: "Ich sende dir ganz viel Liebe." Als einer der Ersten kommentierte Jennifers Ex-Mann Clark Gregg (64) den Post mit drei Herz-Emojis.

Jo war nicht nur Mutter, sondern auch Künstlerin und Aktivistin. In ihrem Post betonte Jennifer, ihre Mutter habe in ihrer Jugend auf zahlreichen Bühnen in New York gestanden, sich dann aber bewusst für die Familie entschieden. "Sie pflegte zu sagen, dass sie dieser Berufung nie ganz gefolgt sei; stattdessen wurde sie Mutter. Hätte sie ihren Ehrgeiz meinem Bruder und mir vorgezogen, hätten wir niemals die Mutter gehabt, die wir hatten." Jennifer selbst steht derzeit vor einem vollen Terminkalender: Die Schauspielerin wird die Rolle der Frances "Baby" Houseman in der lang erwarteten Fortsetzung von "Dirty Dancing" wieder aufgreifen und ist dabei auch als ausführende Produzentin beteiligt.

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Collage: Getty Images, Instagram / jennifergrey Collage: Jennifer Grey, Jo Wilder

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Getty Images Jennifer Grey und Clark Gregg, 2014

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