Michael J. Fox und Tracy Pollan feiern 38 Jahre Ehe & Liebe

Michael J. Fox (65) und Tracy Pollan (66) haben am 16. Juli ihren 38. Hochzeitstag gefeiert und ihre Fans daran auf Instagram teilhaben lassen. Der Schauspieler veröffentlichte dazu einen innigen Schnappschuss mit seiner Frau, auf dem die beiden dicht aneinandergeschmiegt auf einer Bank sitzen. Die Aufnahme entstand offenbar an ihrem Strandhaus in Quogue in den Hamptons. Michael trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose, Tracy zeigte sich in einem weißen, gemusterten Überwurf, mit Sonnenbrille und leuchtend gelbem Bucket-Hat. Zu dem Bild schrieb Michael: "Jeder Tag ist ein Feiertag, und Jahrestage sind noch besser. Ich liebe dich so sehr." Tracy reagierte mit einem eigenen Jubiläumsgruß und postete ein älteres Foto des Paares von einer Feier. Dazu schrieb die Schauspielerin: "Alles Gute zum Jahrestag, Süßer! Ich liebe dich so sehr!!!"

Seit über 40 Jahren sind die beiden bereits ein Paar – und die Geschichte ihrer Liebe begann ganz klassisch am Filmset. Kennengelernt haben sie sich 1985 bei den Dreharbeiten zur Sitcom "Family Ties", doch der Funke sprang erst 1987 über, als sie gemeinsam den Film "Bright Lights, Big City" drehten. Ein Jahr später, am 16. Juli 1988, heirateten sie. Seitdem haben die beiden vier Kinder großgezogen und standen gemeinsam vor großen Herausforderungen – allen voran Michaels Parkinsonerkrankung, die sein Leben seit den späten 1980er-Jahren prägt. Im Magazin People beschrieb Michael seine Frau als seine wichtigste Stütze: "Sie ist meine beste Freundin, meine Partnerin. Tracy ist die erste Person, bei der ich mich melde, und die letzte." Auch Tracy erklärte dort das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe: "Ich glaube, wir hören wirklich aufeinander, wir sind füreinander da, wenn wir uns brauchen. Und wir geben uns auch Raum, wenn das nötig ist."

Eine besonders prägende Rolle spielte Tracy auch in Michaels Umgang mit seiner Parkinsondiagnose, die er in seinen späten Zwanzigern erhalten hatte. Der Zurück in die Zukunft-Star spricht seit Jahren offen darüber, wie sehr ihn seine Frau in dieser Zeit unterstützt hat. Bei der Verleihung des Jean Hersholt Humanitarian Award sagte Michael 2022 laut People über Tracy: "Sie machte unmissverständlich klar, dass sie die ganze Strecke an meiner Seite ist." Gemeinsam gründeten sie später auch die Michael J. Fox Foundation. Dass ihre Verbindung bis heute so eng wirkt, zeigt sich nicht nur bei öffentlichen Auftritten, sondern auch in den kleinen privaten Momenten, die sie jetzt mit ihren Followern geteilt haben. Michael betonte außerdem: "Tracy gibt unserer Familie alles, was wir brauchen."

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Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan bei der Premiere von "The Jinx - Part Two" im April 2024

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Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan vor Spiel 4 der NBA Finals 2026 im Madison Square Garden

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Instagram / realmikejfox Tracy Pollan und Michael J. Fox als junges Paar