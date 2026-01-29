"Dirty Dancing"-Fortsetzung: Jennifer Grey kehrt 2026 zurück

Jennifer Grey (65) kehrt als Frances "Baby" Houseman auf die große Leinwand zurück! Der Kultfilm Dirty Dancing bekommt endlich eine Fortsetzung, und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Lionsgate, das Studio hinter dem Projekt, kündigte an, dass die Produktion noch in diesem Jahr beginnen soll. Jennifer, die nicht nur wieder vor der Kamera stehen, sondern auch als ausführende Produzentin fungieren wird, zeigte sich begeistert: "Die Rolle von Baby hat einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen und in den Herzen vieler Fans. Es scheint, als sei das Warten auf ein Wiedersehen mit ihr bald vorbei." Das Studio gab bekannt, dass die Hunger-Games-Macher Nina Jacobson und Brad Simpson die Produktion übernehmen. Gedreht werden soll noch dieses Jahr, mit dem klaren Ziel, den neuen Film schnellstmöglich ins Kino zu bringen.

Der Drehbuchentwurf stammt von Kim Rosenstock, die für ihre Arbeiten an Serien wie Only Murders in the Building bekannt ist. Auch Jennifer hat sich intensiv an der Auswahl des Teams beteiligt, um sicherzugehen, dass die Magie des Originals erneut eingefangen wird. Sie habe sich oft gefragt, wie Babys Leben Jahre später aussehen könnte, doch es habe gedauert, das richtige Team zu finden, dem sie die Fortsetzung anvertrauen könne. Über weitere Besetzungen ist bisher nichts bekannt, allerdings ließ Jennifer in einem Interview durchblicken, dass sie sich Harry Styles (31) gut in einer Rolle vorstellen könnte. Gefüllt sein soll der Film mit Tanz, Musik und der intensiven Romantik, die den ersten Teil ausmachte.

Für Jennifer ist die Rückkehr zu "Dirty Dancing" auch eine Reise in ihre eigene Vergangenheit. Der Originalfilm machte sie in den 80ern über Nacht zur Ikone. Ihre unsichere, neugierige Baby, die sich im Ferienlager in Tanzlehrer Johnny Castle verliebt, wurde zur Identifikationsfigur für eine ganze Generation. Viele Fans verbinden mit dem Film nicht nur die berühmte Hebefigur, sondern auch erste Kinoerfahrungen, Teenager-Verliebtheiten oder gemeinsame Filmabende zu Hause. Jennifer hat in Interviews immer wieder betont, wie häufig sie von Menschen auf 'Baby' angesprochen wird und welche persönlichen Geschichten ihr erzählt werden. Die Fortsetzung ist für sie damit pure Nostalgie und das Wiederbeleben einer Rolle, die ihr ganzes Leben geprägt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Grey, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

Anzeige Anzeige

Szene aus "Dirty Dancing"

Anzeige