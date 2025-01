Jennifer Grey rauchte Gras vor Sexszene mit Patrick Swayze

Jennifer Grey (64) hat über eine besondere Szene aus dem Film "Red Dawn" gesprochen, die es nie in den finalen Schnitt geschafft hat. Dabei verriet sie, wie skurril der Dreh der Liebesszene mit dem damals ebenfalls jungen Patrick Swayze (✝57) verlief. "Wir waren gemeinsam in einem Schlafsack, und er war nervös oder so, und er kam betrunken in den Schlafsack", erklärte Jennifer im Podcast "Hollywood Reporter's Awards Chatter". Sie selbst war bei den Dreharbeiten high: "Ich habe damals auch eine Menge Gras geraucht", erklärte Jennifer: "Und so war ich super paranoid und hatte Angst." Die Szene, die für sie eine der wenigen emotionalen Augenblicke im actiongeladenen Film war, wurde später gestrichen, obwohl sie sie als einen der Hauptgründe für ihre Rolle bezeichnete.

Jennifer erklärte, dass die Szene für sie besonders wichtig gewesen sei, da sie eine verletzliche und romantische Seite ihrer Figur zeigen sollte. Doch Schwierigkeiten am Set, darunter Streiche ihrer Kollegen und ihre eigene Unsicherheit als junge Schauspielerin, hätten ihren Stress weiter verstärkt. "Ich wollte alles perfekt machen und war vielleicht ein bisschen anstrengend, weil ich alles ernst genommen habe", erinnerte sich Jennifer an diese Zeit. Nach "Red Dawn" arbeiteten Jennifer und Patrick drei Jahre später wieder zusammen und drehten mit "Dirty Dancing" einen Kultfilm, der die beiden zu einem der bekanntesten Filmpaare der Geschichte machte. Immer wieder gab es auch Gespräche über eine Fortsetzung.

Patrick Swayze, der 2009 im Alter von 57 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb, bleibt als charismatischer Tänzer und Schauspieler in Erinnerung. Jennifer beschreibt ihn als talentierten und leidenschaftlichen Kollegen, mit dem es manchmal Spannungen bei den Dreharbeiten zu ihren gemeinsamen Projekten gegeben haben soll. Sie schätzte aber seine Professionalität und Bühnenpräsenz.

United Archives GmbH / ActionPress Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing"

Getty Images Patrick Swayze spricht im August 2005

