Parkinson bei Michael J. Fox: So hart leidet seine Frau

Michael J. Fox (65) hat in einem offenherzigen Interview darüber gesprochen, welche Belastung seine Parkinson-Erkrankung für seine Frau Tracy Pollan (66) bedeutet. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte der Schauspieler: "Es war die Hölle für Tracy, es war wirklich hart für sie – und das ist es immer noch, weil es sich ständig verändert." Fox war 29 Jahre alt, als er die Diagnose erhielt. Die Ärzte sagten ihm damals, er habe noch etwa zehn weitere Jahre als Schauspieler vor sich. Trotzdem entschied er sich, die Erkrankung nicht zu verstecken. "Ich musste das normalisieren und einfach immer so sein. Ich sagte mir: Ich darf das nicht verbergen. Weg mit der Eitelkeit", so der Schauspieler.

Fox erinnert sich, dass er Tracy damals klar gesagt habe, er wolle keinen halben Weg gehen. Gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly erklärte er einmal: "Ich hätte den Rest meines Lebens nicht gehabt, wenn nicht so viele Dinge – und Tracy an erster Stelle – eingegriffen hätten." Dass er sich von der Einschätzung seiner Ärzte nicht aufhalten ließ, zeigte sich auch Jahre später: Noch 2025 war er in der Serie "Shrinking" zu sehen – für seine Gastrolle erhielt er zuletzt sogar eine Emmy-Nominierung als herausragender Gastdarsteller in einer Comedyserie. In "Shrinking" spielte er zum ersten Mal eine Figur, die mit jemandem interagiert, der ebenfalls an Parkinson erkrankt ist. Außerdem wird der Schauspieler im neuen Animationsfilm "Dragoons" die Hauptfigur Dougie sprechen.

Fox und Tracy lernten sich am Set der Serie "Family Ties" kennen, wo sie ein Pärchen spielten. 1988 heirateten sie – drei Jahre bevor er die Diagnose erhielt. Erst 1998 ging Fox damit an die Öffentlichkeit, nachdem er die Erkrankung jahrelang für sich behalten hatte. Im Jahr 2000 gründete er die "Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research", die seitdem rund drei Milliarden Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro) an Forschungsgeldern gesammelt hat. Für Fox ist dabei nicht nur das Geld entscheidend: "Es verbessert das Leben von Einzelnen. Es geht also nicht nur ums Geld, nicht nur um die Wissenschaft – es geht um die Menschlichkeit", sagte er gegenüber The Hollywood Reporter. Seine Frau Tracy beschreibt er als zentrale Stütze in seinem Leben.

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Getty Images Michael J. Fox und Tracy Pollan vor Spiel 4 der NBA Finals 2026 im Madison Square Garden

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Getty Images Bei "A Country Thing Happened On The Way To Cure Parkinson’s" zugunsten der Michael J. Fox Foundation in Nashville

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Getty Images Tracy Pollan and Michael J. Fox, Time 100 Gala, 2024