Pierre Sanoussi-Bliss und sein Freund geben Red-Carpet-Debüt

Pierre Sanoussi-Bliss (63) und sein Partner Dennis Ortmann strahlen derzeit vor Glück – und das nun auch ganz offiziell auf dem roten Teppich! Am Dienstagabend zeigten sich der Schauspieler und sein 40-jähriger Freund bei der Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises 2026 im Berliner Kino Babylon Seite an Seite. Eng beieinander posierend und mit verliebten Blicken in die Kameras machten Pierre und Dennis klar, wie stark ihre Verbindung inzwischen ist. Ein Foto von diesem besonderen Abend teilte Pierre anschließend auch auf Instagram, wo sein Partner mit drei roten Herzen in den Kommentaren seine Gefühle sichtbar machte. Über die glamouröse Gala berichtete unter anderem Gala.

Auf dem roten Teppich setzten die beiden Turteltauben auch modisch ein klares Statement. Pierre erschien in einer zerrissenen Jeans und einer halbtransparenten Jacke und wirkte dabei ganz entspannt und lässig. Dennis kombinierte eine kurze Jeans mit einem kurzen, floral gemusterten Hemd, dazu eine Mütze und hochgezogene Socken – ein Look, der perfekt zu dem unbeschwert wirkenden Auftritt des Paares passte. Anlass für ihren gemeinsamen Abend im Kino Babylon war die diesjährige Vergabe des Ernst-Lubitsch-Preises, der 2026 erstmals posthum verliehen wurde. Geehrt wurde Regisseur Wolfgang Becker, der im Dezember 2024 verstorben war, für seinen Film "Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße". Die Laudatio übernahmen dabei die Regisseure Dani Levy und Tom Tykwer.

Dass Pierre und Dennis nun gemeinsam über den roten Teppich laufen, krönt eine Liebesgeschichte, die bereits vor einigen Monaten öffentlich geworden war. Mitte März hatte Pierre seine Beziehung bekannt gemacht, als er auf Instagram ein Porträt von Dennis postete und dazu den Beziehungsstatus sowie den Hashtag "#verliebtejungs" ergänzte. Beide leben in Berlin und arbeiten als Schauspieler. Für Pierre ist es die erste große Liebe nach einem langen Lebensabschnitt mit seinem Ex-Mann Till Kaposty-Bliss, mit dem er 23 Jahre liiert war, davon zwei Jahre verheiratet. Anfang 2025 hatte der TV-Star die bereits erfolgte Trennung öffentlich gemacht und betont, dass das Verhältnis zu Till trotz des Liebesaus freundlich geblieben sei und die beiden weiterhin in Kontakt stehen.

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Imago Pierre Sanoussi-Bliss mit seinem Freund bei der Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises 2026, Berlin

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Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss im März 2025

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Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss, Dezember 2024