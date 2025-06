Pierre Sanoussi-Bliss ergattert eine Rolle bei "Unter uns"

Pierre Sanoussi-Bliss, bekannt aus Serien wie "Der Alte" und Tatort, übernimmt eine Gastrolle in der erfolgreichen RTL-Serie Unter uns. Ab dem 10. September 2025 wird der Schauspieler, der kürzlich den Titel des Vize-Dschungelkönigs bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ergatterte, als Designer Adam Wolter die Schillerallee aufmischen. Für Pierre bietet die Rolle zudem ein Wiedersehen mit seiner Dschungelcamp-Kollegin Alessia Herren (23), die seit April 2025 ebenfalls Teil des Casts ist.

Seine Figur ist nicht nur der mysteriöse Onkel von Theo, sondern bringt auch eine Nachricht mit, die Theos Leben verändern könnte. Während seines Aufenthalts wohnt Adam in der renovierten Wohnung von Britta Schönfeld-Küppers, gespielt von Tabea Heynig (54). "Ich kenne Pierre schon lange aus dem Fernsehen, für mich ist er Kult!", schwärmt die Schauspielerin, die bereits seit 2010 fest zur Serie gehört. Das neue Ensemblemitglied sorgt für Begeisterung nicht nur bei den Kollegen, sondern auch bei den Fans.

Pierre Sanoussi-Bliss ist schon seit vielen Jahren in der Schauspielbranche tätig. Nach seiner Teilnahme beim Dschungelcamp kann sich der Berliner aber auch vorstellen, etwas mehr in die Welt des Reality-TV einzutauchen. Während einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash plauderte er aus, welche Formate ihn besonders interessieren: "Die Verräter – Vertraue Niemandem! oder so was. Etwas, das mir Spaß machen könnte. Etwas ohne Schlafentzug, ohne Hunger, hygienisch einwandfrei und wenigstens mit einem Dixiklo, das funktioniert – dann würde ich jetzt nie 'nie' sagen."

Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss im März 2025

Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

