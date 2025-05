Fans munkeln: Ist Pierre Sanoussi-Bliss wieder verliebt?

Pierre Sanoussi-Bliss gab im Januar dieses Jahres die Trennung seines Partners nach 23 gemeinsamen Jahren bekannt. Mit einem neuen Schnappschuss kurbelt der Schauspieler nun die Gerüchteküche ordentlich an – ist er etwa frisch verliebt? Auf dem Foto lächelt Pierre glücklich in die Kamera, während in der unteren Ecke des Bildes ein männlicher Oberkopf zu erkennen ist. Gemütlich kuschelt sich der Unbekannte an die Brust des "Der Alte"-Stars. Unter dem Beitrag spekulieren seine Fans bereits wie wild und mutmaßen, dass der Dschungelcamper wieder vergeben ist.

Neben zahlreichen Herz-Emojis schreiben die Social-Media-Nutzer Kommentare wie: "Wenn es jemand verdient, dann du", "Liebe liegt in der Luft" und "Das Glück und die Liebe sieht man dir so sehr an." Pierre versieht das Foto weder mit Worten noch mit Emojis – für ihn sagt der Schnappschuss offenbar genug aus. Ob er wirklich wieder in einer Beziehung ist, behält der Reality-Neuling allerdings für sich.

Nicht nur privat scheint es bei dem Ur-Ostler rundzulaufen. Mit seinen 62 Jahren kann er auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Zu seiner Leidenschaft zählt nicht nur die Schauspielerei, sondern auch die Bühnenkunst des Theaters. Mit seiner Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp konnte sich Pierre einen festen Platz in den Herzen der Zuschauer sichern. Durch seine lockere und offene Art überzeugte er die Fans der Realityshow und holte den zweiten Platz – nur knapp hinter Lilly Becker (48).

Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss im März 2025

RTL Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025

