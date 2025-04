Essen vom Späti: So läuft Ostern bei Pierre Sanoussi-Bliss

Pierre Sanoussi-Bliss hat verraten, wie er die Osterfeiertage verbringen wird – oder besser gesagt: wie er sie nicht verbringen wird. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der Schauspieler auf der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin, dass Ostern für ihn keinen großen Stellenwert hat und er dieses Fest nicht feiert. "Mir sind diese Feiertage nicht wichtig. Ich bin auch kein gläubiger Mensch. Mir ist es auch egal, ob es jetzt christliche oder muslimische Feiertage wären, wie auch immer", stellt der ehemalige "Der Alte"-Star klar.

Der Grund dafür liegt in seinem Beruf: Oft stand er an solchen Tagen auf der Bühne oder vor der Kamera. Da an Feiertagen kaum Geschäfte geöffnet haben, muss Pierre dafür sorgen, genug Essen im Haus zu haben. Sollte er den Einkauf doch einmal verpeilen, weiß er sich allerdings zu helfen. "Ich bin an solchen Tagen nur froh, dass es die Spätis um mich herum gibt, hier in Berlin und man dann doch noch was zu essen kriegt, wenn man es mal wieder vergessen hat", meint der Dschungelcamp-Teilnehmer im Gespräch mit Promiflash.

Zu Pierres großer Leidenschaft zählt abseits der Feiertage vor allem die Schauspielerei. Bereits in jungen Jahren ergatterte der 62-Jährige eine Hauptrolle in der Filmkomödie "Keiner liebt mich" von Doris Dörrie. Rund 20 Jahre spielte er den Axel Richter in der Fernsehserie "Der Alte", die er im Jahr 1997 übernahm. Anfang des Jahres begeisterte Pierre zahlreiche Zuschauer mit seinem Wesen im Dschungelcamp und mauserte sich schnell zum Publikumsliebling. Doch trotz seiner Teilnahme an der beliebten Realityshow blieb der große Karriereaufschwung aus. "Es ist einfach gar nichts passiert", berichtete er gegenüber Bild. Er vermutete, dass das Ausbleiben der Anfragen auf sein Alter und seine Hautfarbe zurückzuführen ist.

Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss, Schauspieler

RTL Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

