Pierre Sanoussi-Bliss mischt mit Gastrolle GZSZ-Cast auf

Seit heute sorgt Pierre Sanoussi-Bliss (62), der ehemalige Vize-König des Dschungelcamps, für Drama im Cast von Gute Zeiten, schlechte Zeiten. In den Episoden 8313 und 8314, die jeweils ab 19:40 Uhr auf RTL oder schon vorab auf RTL+ verfügbar sind, übernimmt er die Rolle des Notars Konrad Walther – das berichtet das Magazin Kino.de. Seine Aufgabe ist keine leichte: Er verliest mit schwerwiegenden Folgen die Unternehmensvollmacht für Jo Gerner, der im Koma liegt, und bringt die Gerner-Familie gehörig durcheinander. Mit seiner Blitz-Gastrolle bringt der erfahrene Schauspieler eine neue Dimension an Spannung in die Erfolgsserie.

Für Pierre, der in den letzten Jahren vor allem durch seine Theaterarbeit bekannt war, war der Dreh in Babelsberg eine willkommene Abwechslung. "Das ist nun wirklich mein normaler Job", kommentierte er seine nonchalante Herangehensweise an den Dreh. Gleichzeitig arbeitet er derzeit intensiv an seiner Biografie, die im September erscheinen soll. Neben GZSZ dürfen sich seine Fans bereits auf seinen langfristigen Einstieg bei Unter uns freuen. Ab dem 10. September wird er dort in der Rolle des geheimnisvollen Designers Adam Wolter nicht nur Theos Leben auf den Kopf stellen, sondern auch auf alte Bekannte treffen.

Die Schillerallee wird für Pierre nicht das erste Serienprojekt sein, jedoch ein spannendes neues Kapitel. Mit seiner Erfahrung aus über 40 Jahren Schauspielerei und seinem einzigartigen Charme wird der gebürtige Berliner frischen Wind in die Geschichten von RTL bringen. Dass er dabei auf Reality-Sternchen Alessia Herren (23) trifft, mit der er bereits im Dschungelcamp war, dürfte den Spaßfaktor am Set zusätzlich erhöhen. Auch die Schauspielerin Tabea Heynig (54) zeigte sich begeistert von Pierres Mitwirken und kündigte "sehr spannende Geschichten" an, die die Zuschauer erwarten dürfen.

RTL / Boris Breuer Pierre Sanoussi-Bliss, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss, Dezember 2024

