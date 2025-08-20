Pierre Sanoussi-Bliss teilt Nackedei-Foto mit neuem Mann

Bereits im Mai wurde spekuliert, ob Pierre Sanoussi-Bliss (63) wieder vergeben ist. Nun heizt der Schauspieler die Gerüchteküche eigenständig an – und das mit einem ziemlich heißen Schnappschuss. Bei Instagram postet er ein Foto, auf dem er grinsend mit einem unbekannten Mann posiert. Dieser ist splitterfasernackt und verdeckt die privaten Zonen mit seiner Hand. Richtig kommentieren tut Pierre das Foto nicht, er setzt lediglich den Hashtag #denresthabichverdrängt. Die Fans lieben den Post und schicken den beiden in der Kommentarspalte jede Menge Herzen und Feuer-Emojis. Einige Follower beglückwünschen den einstigen "Der Alte"-Darsteller zu seinem möglichen neuen Partner. "Mit dem würde ich auch meine Ente zu Wasser lassen", kommentiert ein User augenzwinkernd, und ein anderer meint: "Also, den Kerl würde ich definitiv nicht verdrängen wollen."

Einigen dürfte Pierres Begleiter durchaus bekannt vorkommen. Er begleitete den ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten nämlich schon zur Premiere der Show "Vegas Rogue" im Palazzo in Berlin. Dort posierten sie gemeinsam für die Promiflash-Kamera. Ihre Verbindung definierten sie aber nicht weiter. Vor einigen Monaten gab Pierre seinen Fans aber schon Anlass zur Spekulation, als er ein Bild von sich mit einem Mann teilte. Darauf schmunzelt er selbst in die Kamera, während der Unbekannte sich an seine Schulter kuschelte. Ob es sich um denselben Mann handelt, der nun auch hüllenlos mit dem 63-Jährigen posiert, ist nicht klar – sein Gesicht war auf dem Foto im Mai nicht zu sehen.

Erst im Januar trennte Pierre sich von seinem langjährigen Partner Till Kaposty-Bliss. Die beiden waren 23 Jahre zusammen und sogar verheiratet. Im Netz erklärte der Serienstar: "Wir haben uns im letzten August nach 23 Jahren getrennt. Wir finden uns weiterhin großartig. Es gab keinen Rosenkrieg." Das Ex-Paar habe weiterhin Kontakt und treffe sich auch auf einen gemeinsamen Kaffee. Aber es gab schon vor dem offiziellen Liebes-Aus Anzeichen. Pierre flog nämlich nicht zusammen mit Till nach Australien zum Dschungelcamp – stattdessen begleitete ihn ein guter Freund.

Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss (l.) mit einem Unbekannten, August 2025

Promiflash Pierre Sanoussi-Bliss mit unbekanntem Mann, "Vegas Rouge"-Premiere im April 2025

Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss und Till Kaposty-Bliss, 2013

