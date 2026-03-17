"In einer Beziehung": Ist Pierre Sanoussi-Bliss verliebt?

Pierre Sanoussi-Bliss (63) zeigt sich jetzt ganz offiziell verliebt! Auf Instagram macht der Schauspieler nun seine neue Beziehung öffentlich und präsentiert den Mann an seiner Seite: Dennis Ortmann. Der Post zeigt seinen neuen Partner, begleitet von dem Hinweis "In einer Beziehung". Dazu verwendet Pierre unter anderem den Hashtag "#verliebtejungs" und lässt damit keinen Zweifel daran, dass zwischen ihm und Dennis mehr als nur Freundschaft besteht. Wie das Magazin Gala berichtet, lebt der neue Partner, der ebenfalls als Schauspieler arbeitet, genau wie Pierre in Berlin.

Die neue Liebe kommt rund ein Jahr, nachdem sich Pierre von seinem langjährigen Ehemann Till Kaposty-Bliss getrennt hatte. Die beiden waren seit 2002 verheiratet und beendeten ihre Beziehung nach über zwei Jahrzehnten. Damals betonte der Schauspieler auf Instagram, dass die Trennung einvernehmlich verlaufen sei. "Wir haben uns im letzten August nach 23 Jahren getrennt. Wir finden uns weiterhin großartig", schrieb Pierre zu dem Zeitpunkt. "Es gab keinen Rosenkrieg. Wir telefonieren, trinken Kaffee und harken gemeinsam die Scholle."

Auch wenn ein Liebes-Comeback zeitweise nicht ausgeschlossen schien, blickt Pierre jetzt nach vorn und scheint mit Dennis sein neues Glück gefunden zu haben. Die Reaktionen auf Instagram fallen entsprechend herzlich aus: Zahlreiche Fans und Wegbegleiter gratulieren den beiden in den Kommentaren. Sogar Pierres frühere Dschungelcamp-Mitstreiterin Lilly Becker (49) kommentiert den Beitrag mit mehreren Herz-Emojis und schreibt "ist der Beste". Ein weiterer Nutzer gratuliert mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch lieber Pierre", während ein anderer ergänzt: "Ich freue mich so für Euch".

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Instagram / pierre_sanoussi_bliss Pierre Sanoussi-Bliss im März 2025

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Getty Images Pierre Sanoussi-Bliss und Till Kaposty-Bliss, 2013

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RTL Alessia Herren, Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss im Dschungelcamp 2025