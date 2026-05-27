Beim Royal Run wurden die Dänemark-Royals zu Konkurrenten

Die dänische Königsfamilie hat beim Royal Run 2026 Anfang der Woche wieder einmal ihre sportliche Seite gezeigt. In verschiedenen Städten Dänemarks gingen die Royals gemeinsam mit zahlreichen begeisterten Teilnehmern an den Start. König Frederik X. (58) lief dabei einen Tag vor seinem 58. Geburtstag die Eine-Meile-Strecke in Randers und bewies, wie fit er ist. Gegenüber Reportern vor Ort verriet er dabei, dass sich zwischen seinen Söhnen ein kleiner familiärer Konkurrenzkampf entwickelte.

Während Frederik in Randers lief, gaben seine Kinder gleichzeitig an anderen Orten ihr Bestes. Prinzessin Isabella (19), Prinzessin Josephine (15) und Prinz Vincent (15) starteten in Kopenhagen, und Kronprinz Christian trat in Ringkøbing an den Start. Die räumliche Trennung der Brüder tat dem Wettkampfgeist dabei offenbar keinen Abbruch. Auch Königin Mary (54) nahm am Rennen teil und scherzte laut Daily Mail über ihre eigene Leistung: "Ich muss zugeben, ich bin eine langsame Läuferin geworden, aber ich bin die ganze Strecke gelaufen. Dieses Jahr gewinnt mein Mann, weil er als Einziger alle Distanzen gelaufen ist." Während Mary eine Strecke absolvierte, meisterte Frederik alle drei Läufe des Tages.

Der Royal Run ist eine traditionsreiche Sportveranstaltung in Dänemark, die seit 2018 stattfindet und bei der die Königsfamilie regelmäßig mitmacht. König Frederik feierte dieses Jahr nur einen Tag später seinen 58. Geburtstag – der Lauf in Randers war damit so etwas wie ein sportlicher Auftakt in sein neues Lebensjahr. Sein ältester Sohn Christian wurde im Oktober 2024 volljährig und trägt als Kronprinz bereits eine besondere Verantwortung innerhalb der Königsfamilie. Frederik selbst hatte den dänischen Thron erst im Januar 2024 bestiegen, nachdem seine Mutter Margrethe (86) nach 52 Jahren Regentschaft abdankte.

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Getty Images König Frederik und Königin Mary feuern Teilnehmer beim Royal Run 2026 in Kopenhagen an

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Getty Images Königin Mary von Dänemark nimmt am Royal Run in Helsingør teil

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Getty Images König Frederik X., Königin Mary, Prinzessin Josephine und Prinz Vincent beim Geburtstagsauftritt am Amalienborg in Kopenhagen, Mai 2026