Prinzessin Isabella ging mit obszönem Shirt auf ein Konzert

Bei einem Auftritt der dänischen Hip-Hop-Band Suspekt auf dem Smukfest in Skanderborg sorgte Prinzessin Isabella (18) für großes Aufsehen. Die Tochter von König Frederik X. (57) und Königin Mary (53) erschien bei dem Konzert in einem schwarzen T-Shirt mit einer mehr als provokanten Aufschrift. Der aufgedruckte Pfeil und der Spruch "Bollede ham i går" ["Ich habe ihn gestern gefickt"] lösten eine hitzige Debatte aus. Das Kleidungsstück ist offizielles Merchandise der Band und bezieht sich auf einen ihrer Songs. Während einige Festivalbesucher den mutigen Stil Isabellas feierten, stieß die Kleiderwahl bei anderen auf Unverständnis.

In Dänemark gingen die Meinungen über Isabellas Kleidungswahl weit auseinander. Wie t-online berichtet, lobte der Designer und TV-Moderator Jim Lyngvild die Aktion als "die beste PR für das Königshaus seit Jahren" und als ein Zeichen von Authentizität und jugendlichem Esprit. Kritische Stimmen, wie die des politischen Kommentators Jarl Cordua, äußerten dagegen Bedenken. Das Königshaus solle mit Würde und Eleganz auftreten und den Zusammenhalt der Bevölkerung fördern, so Cordua. Dennoch betonte er, dass eine gewisse Freiheit auch Royals zugestanden werden müsse. Die internationale Berichterstattung beschreibt das Geschehen als bemerkenswert – schließlich würde sich kaum eine andere Prinzessin trauen, etwas Derartiges zu tragen.

Prinzessin Isabella zeigt immer wieder, dass sie eigene Wege geht und sich ein moderneres Image für die dänische Königsfamilie wünscht. Schon bei ihrem 18. Geburtstag überraschte sie mit einem eindrucksvollen Tiara-Auftritt, der durch ein lässig gehaltenes Smartphone eine unerwartet moderne Note bekam. Die junge Adlige scheint gezielt daran zu arbeiten, die Monarchie nahbarer und alltagstauglicher wirken zu lassen, auch wenn ihre Methoden dabei oft polarisieren. Mit ihrem jüngsten Auftritt hebt sie erneut hervor, dass sie sich nicht scheut, Grenzen zu testen – und dabei bleibt sie Gesprächsstoff für viele.

Getty Images Prinzessin Isabella von Dänemark, April 2025

Instagram / detdanskekongehus Prinzessin Isabella, dänische Royal

