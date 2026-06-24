Schlaflose Nächte: Gaby Köster lebt heute von ihrem Dispo

Gaby Köster (64) hat sich mit einem ehrlichen Statement zu ihren finanziellen Sorgen zu Wort gemeldet. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte spricht die Komikerin offen darüber, wie es ihr nach ihrem Schlaganfall im Januar 2008 wirtschaftlich geht – und die Worte, die sie dabei wählt, sind erschütternd: "Ich lebe vom Dispo." Die einstige Comedy-Ikone, die Deutschland mit Formaten wie "Ritas Welt", "RTL Samstag Nacht" und "7 Tage, 7 Köpfe" begeisterte, kämpft auch 18 Jahre nach ihrem Schlaganfall mit den finanziellen Folgen jenes schicksalhaften Ereignisses.

Ihre Ersparnisse aus den erfolgreichen Jahren seien laut Bunte längst aufgebraucht. Sie habe ihr Haus beliehen und leide nun unter schlaflosen Nächten. Dazu kommen monatliche Kosten von rund 1.000 Euro allein für Medikamente – ohne festes Einkommen sei das ein "Riesendrama", sagte sie bereits bei Stern TV. Trotz all dieser Belastungen denkt Gaby an ihren Sohn. Sie möchte ihm keine Schulden hinterlassen. Besonders berührt hat sie deshalb ein Satz, den er ihr gesagt haben soll: Wenn er mit dem Studium fertig sei und gut verdiene, werde sein Gehalt für beide reichen. Dabei, so erzählt sie, habe sie fast geweint.

Gaby hatte erst vor wenigen Wochen bei Stern TV öffentlich über ihr Leben nach dem Schlaganfall gesprochen – und dabei trotz körperlicher Einschränkungen und finanzieller Sorgen Humor und Lebensmut gezeigt. Auch jetzt gegenüber Bunte bleibt die Kölnerin bei aller Offenheit positiv. Ihr linker Arm mache zwar nicht mehr richtig mit und das Gehen falle ihr weiterhin schwer, doch allein fühle sie sich nicht. Sie male, lese viel und sei mit ihrem E-Rolli unterwegs. Und die kleinen Dinge des Lebens – wie ein sonniger Tag – können sie noch immer glücklich machen.

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Andreas Rentz / Getty Images Gaby Köster im Herbst 2016

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Foto Unger Gaby Köster im November 2017

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Hein Hartmann / Future Image Gaby Köster im November 2019