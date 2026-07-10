Seltener Moment: Comedy-Ikone Gaby Köster glänzt bei Event

Gaby Köster (64) meldet sich spektakulär auf dem roten Teppich zurück: In Köln feierte die Komikerin die Premiere der Doku "Was haben wir gelacht" und strahlte dabei an der Seite zahlreicher Weggefährten. Für das Event posierte Gaby gemeinsam mit Bettina Böttinger (70), Esther Schweins (56) und Hella von Sinnen (67) gut gelaunt vor den Kameras, wie Fotos der Veranstaltung zeigen. Die RTL-Ikone gehört selbst zum Ensemble des Films und präsentierte sich im Rollstuhl, aber sichtbar entspannt und lachend – ein seltener, emotionaler Auftritt in der Öffentlichkeit, der viele Fans besonders berührt.

Die Dokumentation "Was haben wir gelacht" beleuchtet die deutsche Unterhaltungsszene der 1990er- und 2000er-Jahre und rückt vor allem die lange übersehene Perspektive von Frauen im Comedybereich in den Mittelpunkt. Neben Gaby sind auch andere bekannte Gesichter aus der TV-Landschaft Teil des Projekts, das von den Regisseurinnen Eva Müller und Isabel Schneider umgesetzt wurde. Laut Filmstarts soll der Film am 16. Juli 2026 bundesweit in den Kinos anlaufen. Auf dem roten Teppich zeigte sich das Ensemble geschlossen, lachte miteinander und nahm sich Zeit für die Fotografen – ein Wiedersehen vieler prominenter Frauen, die das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte geprägt haben.

Gaby ist vielen Zuschauern als Rita Kruse aus der RTL-Serie "Ritas Welt" bis heute ein Begriff. Seit ihrem schweren Schlaganfall im Januar 2008 sind ihr linker Arm und ihr linkes Bein gelähmt, sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Gegenüber Stern TV sprach sie zuletzt offen darüber, wie überrascht sie von den langanhaltenden Folgen war: "Ich war der festen Überzeugung, jetzt liegst du hier ein paar Tage im Bett und dann geht es wieder. Aber dass daraus 18 Jahre wurden, konnte ich auch nicht wissen." Neben den körperlichen Einschränkungen hat Gaby auch mit finanziellen Sorgen zu kämpfen, über die sie sich zuletzt ebenfalls öffentlich geäußert hat. Dass sie nun wieder so sichtbar und strahlend auf dem roten Teppich erscheint, macht ihren Auftritt umso bemerkenswerter.

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Imago Gaby Köster, Juli 2026

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Getty Images Gaby Köster im Oktober 2016

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Imago Hella von Sinnen beim "Kölner Treff" am 16.09.2022

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