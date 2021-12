Ob sich Gaby Köster (60) über ihren runden Geburtstag freut? Durch Fernsehsendungen wie "7 Tage, 7 Köpfe" von Rudi Carrell (✝71) oder "Ritas Welt" wurde die gebürtige Kölnerin zu einer echten Größe im deutschen Fernsehen. Lange Zeit war sie aus der Comedy-Szene nicht wegzudenken. Doch dann erlitt die einstige Frohnatur einen schweren Schlaganfall, der sie völlig aus der Bahn warf. Zu Gabys 60. Geburtstag fasst Promiflash euch ihren Kampf zurück ins Leben zusammen.

Die Autorin hat in ihrem Leben schon viel erlebt, denn im Januar 2008 änderte sich von einem Tag auf den anderen quasi alles für die "Queen of Comedy". Während sie eigentlich noch mit ihrem Bühnenprogramm "Wer Sahne will, muss Kühe schütteln" quer durch Deutschland tourte, wurde es urplötzlich still um Gaby. Drei Jahre lang blieb sie verschwunden, bis sie 2011 schließlich in einem Interview mit Stern TV von ihrem "drecksdrisseligen Schlaganfall" berichtete. Trotz ihres Comebacks war die Blondine jedoch nicht mehr dieselbe, wie damals auch die Süddeutsche Zeitung berichtete.

Für Gaby war Aufgeben jedoch nie eine Option, es sei ihr schlichtweg zu öde. Viele Dinge, wie sprechen, gehen, Auto fahren und sogar weinen, musste die Schauspielerin neu lernen. Über die Jahre hat sie ihren Sinn für Humor allerdings nie verloren, wie sie beispielsweise mit ihrem Solo-Programm "Sitcom" 2018 unter Beweis stellte. Heutzutage sagt sie sogar von sich, dass die "neue Gaby Köster" glücklicher sei, weil sie viele Dinge jetzt mehr wertschätzen würde. Vor zwei Jahren schaffte sie sich schließlich ihren Hund Charlito an. Mit dem kleinen Vierbeiner wird Gaby ihren Ehrentag heute sicherlich auf ihre ganz eigene Weise ausgiebig feiern.

Jennifer Zumbusch / Future Image Gaby Köster im November 2019

Getty Images Gaby Köster im Oktober 2016

Foto Unger Gaby Köster im November 2017

