2008 änderte sich das Leben von Gaby Köster von heute auf morgen. Der Grund: Die Komikerin erlitt einen Schlaganfall. Zu dieser Zeit war die TV-Bekanntheit mit einem Kölner Geschäftsmann liiert. Die Beziehung ist mittlerweile allerdings in die Brüche gegangen, die Trennung erfolgte 2011. Aktuell scheint sich die 57-Jährige wieder auf dem Single-Markt umzuschauen und sie hat auch eine genaue Vorstellung davon, wie ihr Zukünftiger nicht sein sollte: wie Heidi Klums (46) Ehemann Tom (30).

Acht Jahre nach dem Beziehungs-Aus wünsche sich Gaby einen neuen Mann an ihrer Seite, verriet sie gegenüber Bild. Was das Alter ihres nächsten Partners angeht, habe sie schon eine klare Meinung: "Ich will nur keinen Jungen, so wie die Heidi Klum. Einen Sohn habe ich ja schon. Und keinen Pflegefall! Das bin ich ja selbst", erklärte die Kölnerin trocken. Auf der Dating-App Tinder habe sie ihr Glück bereits versucht, allerdings nach eigenen Angaben ohne Erfolg.

Es ist nicht der erste Seitenhieb gegen die Germany's next Topmodel-Jurorin. In ihrer neuen Bühnenshow lästerte Gaby bereits über Heidis Model-Sendung: "Wenn ihr mich fragt, könnte 'Germanys next Topmodel' auch im Kindergarten gedreht werden", meinte sie dort.

Instagram / gabykoester_offiziell Gaby Köster

Foto Unger Gaby Köster 2017

Andreas Rentz / Getty Images Gaby Köster im Herbst 2016

