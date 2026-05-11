18 Jahre nach Schlaganfall: Gaby Köster kämpft weiter

18 Jahre nach ihrem schweren Schlaganfall hat sich Gaby Köster (64) jetzt mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet – und das eindrucksvoll. Anlässlich des Tages gegen den Schlaganfall am 10. Mai war die spirituelle Comedienne zu Gast bei Stern TV am Sonntag, wo sie mit Moderatorin Mareile Höppner (48) offen über ihr Leben heute sprach. Die 64-Jährige zeigte sich trotz körperlicher und finanzieller Belastungen humorvoll und voller Lebensmut. Nach turbulenten 18 Jahren richtet sie dabei auch eine klare Botschaft an andere Betroffene.

Gaby erlitt 2008 durch einen Sturz im Badezimmer den Schlaganfall, der ihr Leben von Grund auf veränderte. Damals habe sie die Schwere der Situation zunächst nicht einschätzen können: "Ich war der festen Überzeugung, jetzt liegst du hier ein paar Tage im Bett und dann geht es wieder. Aber dass das daraus 18 Jahre wurden, konnte ich auch nicht wissen." Bis heute sind ihr linker Arm und ihr linkes Bein gelähmt, eigenständiges Gehen ist kaum noch möglich. Der Rollstuhl ist ihr ständiger Begleiter. Dazu kommen finanzielle Sorgen: "Ich habe kaum noch Jobs. Ich muss ja immer Medikamente vorschießen. Das sind 1.000 Euro im Monat. Manchmal weiß ich auch nicht, wo ich es herholen soll und muss es mir dann leihen", schilderte sie offen.

Ihren Humor und Lebensmut ließ sie sich davon jedoch nicht nehmen. "Es gibt auch noch viele lebenswerte Dinge. Aufgeben ist Quatsch", betonte sie – und rief andere Schlaganfallpatienten auf: "Gebt bloß nicht auf. Genießt jede Minute." Gaby war Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre einer der bekanntesten Comedystars Deutschlands. Mit ihrer Rolle als Rita Kruse in der RTL-Serie "Ritas Welt" hatte sie sich in die Herzen des Publikums gespielt. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere traf sie 2008 der Schlaganfall – damals war sie 46 Jahre alt. Seitdem kämpfte sie sich über viele Jahre in die Selbstständigkeit zurück.

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Getty Images Gaby Köster im Oktober 2016

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Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

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Action Press / GALUSCHKA,HORST Gaby Köster im Jahr 2000