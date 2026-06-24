Schwerer Sturz: Sängerin Margot Hellwig brauchte eine Not-OP

Für Volksmusikikone Margot Hellwig (84) hätte ein harmloser Tag im Garten schlimm enden können. Die Sängerin stürzte beim Gärtnern schwer und verletzte sich. Gegenüber der Zeitschrift Neue Post schilderte sie den Unfall: "Ich mache noch alle Gartenarbeiten selbst. Ich bin über eine Efeuranke gestolpert, unglücklich gestürzt und habe mir den Arm gebrochen." Ihren Notfallknopf habe sie zu diesem Zeitpunkt nicht dabeigehabt. Zum Glück konnte sie jedoch aufstehen und ihre Freundin Marlene anrufen, die sie umgehend in die Notaufnahme fuhr. "Die war entsetzt", berichtete Margot über die Reaktion ihrer Freundin. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass die Sängerin operiert werden musste.

Inzwischen erholt sie sich von dem Eingriff. Sie trägt eine Armmanschette, hat aber noch Anweisungen zu befolgen. "Ich habe ja noch eine Platte drin, die die Knochen zusammenhält. Ich soll den Arm nicht aufstützen und nichts Schweres tragen. Diese Orthese hilft. Es geht aufwärts", erklärte sie. Doch während die Musikerin im Krankenhaus lag, ereilte sie ein weiterer Schicksalsschlag: Ihr geliebter Hund Gustl starb, während sie selbst ärztlich versorgt wurde. "Das war tragisch. Er fehlt mir sehr", sagte Margot traurig. Jetzt sucht ihre Familie gemeinsam mit ihr nach einem älteren Hund als neuem Begleiter.

Margot wird am 5. Juli 2026 85 Jahre alt und gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Volksmusik. Die Sängerin, die für Hits wie "Bald kommt die Weihnachtszeit" bekannt ist, war in ihrem Leben immer wieder im deutschen Fernsehen zu Gast und in unzähligen Unterhaltungssendungen zu sehen. Dass sie trotz ihres Alters sämtliche Gartenarbeiten noch selbst erledigt, zeigt, wie aktiv sie ihren Alltag gestaltet.

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Getty Images Sängerin Margot Hellwig, Dezember 2024

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Getty Images Margot Hellwig im Dezember 2019

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Getty Images Margot Hellwig, Premiere von Circus Krone im April 2025