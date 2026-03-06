"So dünn": Margot Hellwig in Sorge wegen Florian Silbereisen

Volksmusiklegende Margot Hellwig (84) macht sich große Sorgen um Florian Silbereisen (44) – und spricht jetzt ganz offen darüber. In einem Interview mit der Zeitschrift Prima Woche erklärt die 84-Jährige, dass der beliebte Entertainer ihrer Meinung nach derzeit zu viel schultert. Besonders seine veränderte Erscheinung bereitet ihr Kummer. "Er ist schon sehr überanstrengt wahrscheinlich. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Er ist ein so lieber und bescheidener Mensch", betont Margot in dem Gespräch. Gleichzeitig erinnert sie sich an viele gemeinsame Momente mit Florian, der sie seit Jahren auf der Bühne begleitet und den sie bis heute als wichtigen Menschen in ihrem Leben sieht.

Im Interview blickt Margot auch auf ihren großen Abschied von der Bühne zurück, den sie 2015 in einer Adventsshow von Florian gefeiert hat. Der Moderator und Sänger hatte ihr damals ein emotionales Aus bereitet, an das sie sich noch immer lebhaft erinnert: "Es war ein so schöner Abschied, den mir der Florian da zelebriert hat. Wundervoll", schwärmt sie gegenüber dem Magazin. Auch Margots Mutter Maria, die bereits verstorben ist, hatte ein besonderes Verhältnis zu dem TV-Star. Die Sängerin ist sicher: "Also meine Mutter wäre entsetzt, ihn jetzt so dünn zu sehen, das muss ich ehrlich sagen. Meine Mutter hatte immer ein bisschen ein Auge auf ihn und sagte: 'Mein Gott, der Bua, der Bua…'" Sogar für ihre eigene Beerdigung hat Margot Florian bereits fest im Herzen eingeplant.

Denn die Volksmusikikone hat für die Zukunft weit vorgesorgt – und darin spielt Florian eine besondere Rolle. Margot wünscht sich einen eher familiären Gottesdienst, das Grab an der Seite ihres Mannes in München ist bereits vorbereitet: "Wenn er eine kleine Rede halten würde, fände ich das schön. Das wäre auch ein Trost für meine Kinder." Darüber hinaus hat die Sängerin, wie die Zeitschrift Greta berichtete, schon vor Jahren einen speziellen Aktenordner mit allen wichtigen Unterlagen für ihre Söhne Rupert und Gregor angelegt und eine Patientenverfügung erstellt. Nach ihrer Brustkrebs-Diagnose begann sie, ihre Angelegenheiten zu regeln, übertrug ihr Vermögen und auch ihr Wohnhaus in München an ihre Kinder. In ihren Erzählungen wird deutlich, wie wichtig ihr Familie, Fürsorge und langjährige Weggefährten wie Florian sind – sowohl heute als auch an ihrem letzten Tag.

Getty Images Florian Silbereisen und Margot Hellwig, "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl im Jahr 2011

Getty Images Margot Hellwig, Premiere von Circus Krone im April 2025

Getty Images Sängerin Margot Hellwig, Dezember 2024