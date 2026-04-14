Zwischen Margot Hellwig und Florian herrscht Funkstille

Margot Hellwig (84) und Florian Silbereisen (44) verbanden über viele Jahre hinweg gemeinsame Auftritte und eine enge berufliche Zusammenarbeit. Die Schlagersängerin war regelmäßig in den Shows des Moderators zu Gast und prägte damit eine lange Phase ihrer TV-Karriere. Im Jahr 2015 beendete Margot schließlich ihre Fernsehkarriere mit einem emotionalen Auftritt im "Adventsfest der 100.000 Lichter", das von Florian moderiert wurde. Seitdem sind jedoch mehr als zehn Jahre vergangen und der Kontakt zwischen den beiden Schlagerstars ist mittlerweile eingeschlafen. Dennoch blickt sie mit viel Wärme und Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück, wie die Musikerin nun gegenüber der Münchner Abendzeitung verriet.

Als Grund für die fehlende Verbindung sieht Margot weniger eine persönliche Entfremdung, sondern vielmehr Florians enormes Arbeitspensum und seinen vollen Terminkalender. "Der Kontakt ist leider eingeschlafen. Das Leben, die Show und der Alltag gehen weiter. Die Zeiten haben sich auch geändert", erklärte sie der Abendzeitung. "Aber Florian ist einfach auch zu beschäftigt. Sein Pensum ist beeindruckend." Dabei hatte der Entertainer sie in der Vergangenheit sogar noch zu Hause besucht. Trotz der fehlenden privaten Kontakte verfolgt Margot seine Karriere weiterhin aufmerksam vor dem Fernseher. "Florian Silbereisen schaue ich mir immer im TV an", verriet die Sängerin. Besonders seine auffälligen Outfits und Bühnenauftritte entgehen ihr dabei nicht.

Die langjährige Bühnengröße hatte bereits zuvor betont, wie wichtig ihr Florian bis heute ist. Sie macht sich Gedanken über sein hohes Arbeitspensum und achtet genau darauf, wie er sich in seinen Shows präsentiert. "Er ist schon sehr überanstrengt wahrscheinlich. Ich mache mir große Sorgen um ihn", verriet sie kürzlich der Zeitschrift Prima Woche. Die Verbindung der beiden reicht dabei viele Jahre zurück, denn Margot kennt Florian bereits seit seiner Kindheit und hat seinen Werdegang von Anfang an miterlebt. Umso mehr schätzt sie seine Art bis heute. "Er war immer höflich, zuvorkommend und nie unfreundlich hinter der Bühne. Er war stets diszipliniert und bescheiden", sagte sie jetzt der Abendzeitung.

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Getty Images Florian Silbereisen und Margot Hellwig, "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl im Jahr 2011

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Getty Images Sängerin Margot Hellwig, Dezember 2024

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Gulotta,Francesco / ActionPress Margot Hellwig