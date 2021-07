Wie geht es Margot Hellwig im wohlverdienten Ruhestand? Seit den 1960er Jahren war die Sängerin aus der Volksmusikszene nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit ihrer Mutter Maria hatte sie für Hits wie "Servus, Gruezi und Hallo" und "Jede Zeit hat ihre Lieder" gesorgt, bis sie 2015 die große Bühne verließ. In ihrer Zeit als Musikerin dürfte Margot viel Geld zur Seite gelegt haben – von dem gehört der zweifachen Mutter heute aber nichts mehr!

In einem Interview mit der Zeitschrift Woche der Frau erklärt sie jetzt den Grund, weshalb sie nicht länger im Besitz ihres Vermögens ist: "Ich habe alles den Kindern übergeben." Auf diese Art und Weise wolle sie verhindern, dass nach ihrem Tod ein Erbstreit vom Zaun brechen könnte. Margot teilte jedoch nicht nur ihr Geld auf ihre zwei Söhne auf, sie ist auch nicht länger im Besitz ihres Hauses in München – habe sich für dieses jedoch ein Wohnrecht auf Lebzeiten gesichert.

Ihr Haus in der Hauptstadt Bayerns bewohnte die 80-Jährige – zumindest 2019 – jedoch nicht alleine. Stattdessen verwandelte sie es in eine Wohngemeinschaft. Sie ließ einen Medizinstudenten in einem alten Kinderzimmer ihrer Söhne unterkommen, der in München nach einer Wohnung gesucht hatte. "Ich freue mich, dass wieder junges Blut im Haus ist. Das hat mir gefehlt", erzählte sie damals in einem Gespräch mit der Zeitung Bild.

Gulotta,Francesco / ActionPress Margot Hellwig, Musikerin

Pohl, Alexander / ActionPress Margot Hellwig in München, 2020

Gulotta,Francesco / ActionPress Margot Hellwig

