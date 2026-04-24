Show abgesetzt: Margot Hellwig sorgt sich um Stefan Mross

Die Absetzung von "Immer wieder sonntags" durch die ARD hat in der Volksmusikszene für Bestürzung gesorgt – und eine treue Weggefährtin von Moderator Stefan Mross (50) erhebt nun ihre Stimme. Volksmusik-Legende Margot Hellwig (84) sprach gegenüber der Abendzeitung München offen über ihre Sorge um den Musiker, mit dem sie seit Jahren verbunden ist. "Es gibt zu wenige TV-Shows mit Volksmusik und Schlager. Jetzt wurde auch noch 'Immer wieder sonntags' abgesetzt. Das ist so bitter. Das war ja Stefan Mross' Existenz." Für sie bedeutet das Ende der Sendung weit mehr als das Aus eines beliebten TV-Formats.

Stefan selbst gibt sich nach außen hin gefasst. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung betonte er: "Ich hatte wirklich eine tolle Zeit, und wir haben jetzt noch 13 Sendungen vor uns." Seit 2005 war er das Gesicht der ARD-Sendung und prägte sie über zwei Jahrzehnte hinweg. Margot sieht in dem Einschnitt auch ein Symptom einer schwierigen Entwicklung in der gesamten Branche. "Wir hatten noch eine tolle und vor allem finanziell gute Zeit. Junge Künstler haben es heutzutage schwer, bekannt zu werden", erklärte die Volksmusikerin. Auch Beatrice Egli (37) hatte zuletzt das Ende ihrer eigenen Sendung "Die Beatrice Egli Show" bekanntgegeben.

Für Stefan war das vergangene Jahr ohnehin bereits belastend. Seine Mutter Stefanie war im August im Alter von 84 Jahren an den Folgen ihrer Demenzerkrankung gestorben. Sie galt als sein größter Fan und hatte die Sendung "Immer wieder sonntags" über viele Jahre hinweg aus dem Publikum heraus verfolgt, bis ihre Erkrankung dies nicht mehr zuließ. Der Ex-Mann von Anna-Carina Woitschack (33) ist Vater von drei Kindern, seine Tochter Johanna stammt aus der Ehe mit Stefanie Hertel (46). Auch die Sängerin bedauert das Aus der Sendung, wie sie im Gespräch mit dem Magazin Die 2 verriet. Schließlich standen die drei auch immer wieder als Familie auf der Bühne.

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Collage: Imago, Getty Images Die Sänger Stefan Mross und Margot Hellwig, Collage.

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Imago Beatrice Egli beim roten Teppich der 19. Swiss Music Awards im Hallenstadion Zürich, 19.03.2026

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Getty Images Stefanie Hertel und Stefan Mross im Oktober 2009