Volksmusik-Legende Margot Hellwig will nicht mehr singen

Margot Hellwig (84) hat dem Gesang nun endgültig den Rücken gekehrt. Die Volksmusik-Legende offenbarte in einem Gespräch mit der Münchner Abendzeitung, dass sie seit dem Tod ihres Mannes nicht mehr gesungen hat. "Ich habe die Freude am Singen verloren", gestand die Künstlerin, die mit ihrer Mutter als deutsches Volksmusik-Duo bekannt wurde. Auch ein Comeback im Fernsehen schließt sie klar aus: "Wenn ich nach einem Auftritt in ein leeres Haus heimkäme, würde mich das außerdem sehr traurig machen", erklärte sie laut Oe24.

Trotz ihres Rückzugs aus der Öffentlichkeit legt Margot nach wie vor großen Wert auf ihr Äußeres. "Ich mache mich jeden Tag zurecht. Eine Jogginghose ist nichts für mich", verriet sie gegenüber der Abendzeitung. Ihr verstorbener Mann habe in den 55 gemeinsamen Ehejahren immer gewollt, dass sie auch zu Hause gepflegt auftritt und sich für ihn herrichtet. "Das habe ich beibehalten", erklärt die Volksmusikerin und betont, für sie habe das auch etwas mit Selbstachtung zu tun. "Man darf nicht verschlampen. Auch Mama ging nie unfrisiert aus dem Haus. Sie bleibt auch heute noch ein Vorbild", erzählte sie. Margots Mutter Maria Hellwig war 2010 gestorben.

Margot blickt auf eine lange Karriere zurück, in der sie vor allem an der Seite ihrer Mutter große Erfolge feierte. Als Duo wurden die beiden Schlager- und Volksmusikstars mit Hits wie "Servus, Gruezi und Hallo" bekannt und standen jahrzehntelang gemeinsam auf der Bühne. Ihren offiziellen Abschied vom Rampenlicht nahm Margot bereits Ende 2015 in einer Show von Florian Silbereisen (44). Der Moderator hat einen besonderen Platz in ihrem Herzen und hatte ihr damals einen emotionalen Abschied bereitet, wie sie kürzlich gegenüber Prima Woche verriet: "Es war ein so schöner Abschied, den mir der Florian da zelebriert hat. Wundervoll."

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Gulotta,Francesco / ActionPress Margot Hellwig

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Margot Hellwig

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Getty Images Florian Silbereisen und Margot Hellwig, "Adventsfest der 100.000 Lichter" in Suhl im Jahr 2011