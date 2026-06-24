So chaotisch ist Donald Trumps Abendroutine im Weißen Haus

Ein neues Enthüllungsbuch sorgt gerade für mächtig Aufruhr: "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump", verfasst von den New York Times-Journalisten Maggie Haberman und Jonathan Swan, gewährt schonungslose Einblicke in den nächtlichen Alltag von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus. Demnach ist seine Abendroutine alles andere als präsidial, wie ok! berichtet: Donald schläft kaum, postet bis weit nach Mitternacht auf seiner Plattform Truth Social und nascht dabei Junkfood direkt im Bett. Leere Chipstüten, Starbucks-Verpackungen und Eisbecher landen dabei auf dem Fußboden seines Schlafzimmers.

Besonders brisant: Das Personal des Weißen Hauses musste damit beginnen, den Müll des Präsidenten genau zu überwachen – denn Donald hatte versehentlich historisches Silberbesteck des Weißen Hauses mit seinen Junkfood-Verpackungen entsorgt. Die Schlafzeiten des Präsidenten sind dabei äußerst ungewöhnlich. "Gelegentlich konnten Mitarbeiter ihn in den Stunden zwischen acht und zehn Uhr nicht erreichen, was sie bald als Zeichen dafür erkannten, dass er die ganze Nacht aufgeblieben war (...), um dann erst gegen vier oder fünf Uhr morgens einzuschlafen", zitiert das Buch die Autoren. Außerdem schlafen Donald und seine Frau Melania Trump (56) in getrennten Zimmern: Während Melania das Hauptschlafzimmer bewohnt, hat sich Donald im angrenzenden Raum eingerichtet – laut Grundrissen des Weißen Hauses eigentlich als Wohnzimmer im zweiten Stock ausgewiesen.

Den Angaben des Buches zufolge kam es dabei sogar zu einem regelrechten Einrichtungsstreit: Donald soll eigenhändig Möbel und andere Gegenstände aus dem Korridor in sein Zimmer getragen haben. Mitarbeiter rund um den Präsidenten beobachten die Folgen des Schlafmangels mit wachsender Sorge. "Wer Zeit mit ihm verbrachte, konnte die Zeichen erkennen – die Momente der Erschöpfung (...)", schreiben die Autoren laut Buchauszug. Zudem fielen wiederholte Schläfrigkeitsmomente bei öffentlichen Auftritten am Nachmittag auf. Auffällig sind auch die häufigen blauen Flecken an seinen Händen, die seine Mitarbeiter zunächst auf intensives Händeschütteln zurückführten. Donald selbst erklärte später, sie würden vor allem durch seine umfangreiche Einnahme von Aspirin verursacht, das er als Blutverdünner einnehme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump während des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bei einem Besuch am Weißen Haus begrüßen Donald Trump und Melania Trump König Charles III. und Königin Camilla

Anzeige Anzeige

Getty Images Ein blauer Fleck ziert die linke Hand des US-Präsidenten