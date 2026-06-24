Suchtproblem: Marc Terenzis "The Voice"-Auftritt gestrichen

Marc Terenzi (47) wollte mit einem Auftritt bei The Voice of Germany musikalisch neu durchstarten – doch daraus wird vorerst nichts. Berichten zufolge nahm der Sänger im Mai heimlich an den Blind Auditions der 16. Staffel teil. Sein Auftritt vor der Jury um Shirin David (31), Rea Garvey (53), Nico Santos (33) sowie Smudo (58) und Michi Beck (58) von den Fantastischen Vier sollte dabei streng geheim bleiben. Tatsächlich drehten sich mehrere Coaches um, ohne zu wissen, wer auf der Bühne steht. Wie Bild berichtet, soll sich die Stimmung hinter den Kulissen jedoch nach dem Auftritt gedreht haben – mit weitreichenden Konsequenzen für den Musiker.

Einzelne Juroren sollen Marcs Teilnahme kritisch gesehen haben. Als Gründe werden unter anderem seine früheren Alkohol- und Drogenprobleme, ein Aufenthalt in einer Suchtklinik sowie juristische Auseinandersetzungen genannt. Die Verantwortlichen sollen den Fall daraufhin geprüft haben. Das Ergebnis: Der Sender will den bereits aufgezeichneten Auftritt nicht ausstrahlen. Ein Sprecher von ProSieben und Sat.1, Christoph Körfer, bestätigte gegenüber Bild: "Marc Terenzi hat sich als Talent für die 16. Staffel von 'The Voice of Germany' beworben und wurde zu einer Blind Audition eingeladen. Dort hat sich herausgestellt, dass die Teilnahme eines Stars wie Marc nicht zum #TVOG-Markenkern passt. Deshalb endet die Teilnahme für ihn mit der Blind Audition. Sein Auftritt wird nicht Teil einer Sendung im Herbst sein."

Abseits der Castingshow steht der 47-Jährige derzeit ohnehin im Fokus der Öffentlichkeit – auch wegen eines sehr persönlichen Themas. Seine Tochter Summer Terenzi (20) veröffentlichte den Song "Daddy Issues", in dem sie ihrem Vater vorwirft, ein Narzisst gewesen zu sein. Marc reagierte gegenüber Bild selbstkritisch auf die Vorwürfe: "Summer hat vollkommen recht. Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein." Auf Instagram wandte sich der Musiker zudem in einem emotionalen Video an seine Tochter, gratulierte ihr zum 20. Geburtstag und kündigte an, an einem Song zu arbeiten, der als Entschuldigung für sie gedacht sei.

Anzeige Anzeige

Imago Marc Terenzi beim MEGAPARK Opening 2025 in Playa de Palma

Anzeige Anzeige

Joyn Nico Santos, Rea Garvey, Shirin Savid, Michi Beck und Smudo, "The Voice of Germany"-Coaches 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024