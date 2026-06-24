Nach Drama mit Summer: Marc Terenzi verspricht einen Song

Summer Terenzi (20) hat am Dienstag ihren 20. Geburtstag gefeiert – und trotz des offensichtlich angespannten Verhältnisses zwischen Vater und Tochter meldete sich Marc Terenzi (47) öffentlich zu Wort. Der Sänger postete auf Instagram ein emotionales Video, in dem er seiner Tochter gratulierte und gleichzeitig eine besondere Ankündigung machte. "Alles Liebe zum Geburtstag, Summer. Ich weiß, dass im Moment eine Menge Dinge zwischen uns stehen", sagte er in dem Clip und fügte hinzu: "Aber ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Egal, was du tust, ich werde immer hinter dir stehen, weil ich dein Vater bin und du meine Tochter bist." Er arbeite seit einer Weile an einem Song für sie, kündigte Marc an: "Es ist mein 'tut mir leid' an dich." Wann das Lied erscheinen soll, ließ er dabei offen.

Summer selbst verbrachte ihren Geburtstag derweil mit ihrer Mutter Sarah Connor (46), deren Ehemann Florian Fischer (51), ihrem Bruder und einer Freundin. Sarah teilte in ihrer Story Eindrücke aus dem Auto, aus einem Escape Room und ein Familienfoto vor dem Berliner Fernsehturm. Auch ein Clip, in dem Summer die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspustet, war darunter. "Alles Gute zum Geburtstag, Summita. Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie sehr ich dich liebe ... und ich bin so stolz auf dich", schrieb die Sängerin dazu. In einer weiteren Story fragte sie ihre Tochter, wie es sich anfühle, nun 20 zu sein. "Ich bin 20", jubelte Summer. "Es fühlt sich gut an, wirklich. Jetzt können die älteren Jungs nicht mehr sagen, ich sei zu jung", fügte sie lachend hinzu – woraufhin auch ihre Mutter lachen musste.

Vor wenigen Tagen hatte Summer bereits einen ziemlich deutlichen Vorgeschmack auf ihre Gefühlswelt gegeben. Die Sängerin teilte auf Instagram einen Ausschnitt ihres Songs "Daddy Issues" und schrieb dazu: "Das ist einer der ehrlichsten und härtesten Songs, die ich je in meinem Leben geschrieben habe. Ich habe dabei viel geweint, aber auf eine gewisse Weise hat er mich auch geheilt." In den Lyrics ließ Summer wenig Raum für Missverständnisse: "Für ihn werde ich niemals genug sein." Und sie fragte: "Wie soll ich an die Liebe glauben?"

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Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Juni 2026

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Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

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Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Januar 2026