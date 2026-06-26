Geburtstag ohne Papa: Summer Terenzi zieht trauriges Fazit

Zum 20. Geburtstag hat Summer Terenzi (20) ihrem Vater Marc Terenzi (47) eine unmissverständliche Botschaft geschickt. Kurz nachdem Marc ihr auf Instagram öffentlich gratuliert hatte, meldete sie sich mit einem Video zu Wort: Darin ist zu sehen, wie sie allein die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen ausbläst. Dazu schrieb sie: "Ein weiterer Geburtstag ohne meinen Vater." Die Reaktion ließ kaum Raum für Interpretation – das Verhältnis zwischen Vater und Tochter bleibt angespannt.

Dabei hatte Marc sich zuletzt sichtbar um eine Annäherung bemüht: Er gratulierte seiner Tochter öffentlich zu ihrem Ehrentag und suchte damit offenbar die Nähe zu ihr. Doch Summer zeigte sich davon unbeeindruckt. Summers Mutter Sarah Connor (46) hat sich zu dem öffentlich ausgetragenen Familienstreit bislang noch nicht geäußert.

Der Konflikt zwischen den beiden schwelt schon seit einer Weile und brodelt nun zunehmend in der Öffentlichkeit. Summer hatte in einem Song Kritik an Marc geübt und ihm vorgeworfen, ein schlechter Vater zu sein. Marc kündigte daraufhin einen eigenen Entschuldigungssong an – doch auch das kam bei Summer nicht gut an. Sie machte auf Instagram deutlich, dass sie von dieser musikalischen Geste wenig hält.

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Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

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Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer

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Imago Marc Terenzi beim MEGAPARK Opening 2025 in Playa de Palma