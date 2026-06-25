Summer-Marc-Zoff: Bezieht Sarah Connor hiermit Stellung?

Zwischen Summer Terenzi (20) und ihrem Vater Marc Terenzi (47) ist ein öffentlicher Streit entbrannt – jetzt mischt sich offenbar auch Sarah Connor (46) ein. Auslöser ist Summers neuer Song "Daddy Issues", in dem die Tochter des Musiker-Ex-Paares ihrem Vater schwere Vorwürfe macht. Darin singt sie Zeilen wie "Mein Vater wollte nie Kinder", "Er war schon immer ein Narzisst" und "Er hat sich lieber für seine Geliebten entschieden". Der Song schlug hohe Wellen – und zog eine Reaktionskette nach sich, die die ganze Familie in die Öffentlichkeit zieht. Marc reagierte auf die Anschuldigungen seiner Tochter mit einem Interview gegenüber der Bild, in dem er erklärte: "Ich war bis vor einem Jahr Alkoholiker und drogenabhängig und konnte deswegen kein guter Vater sein." Inmitten des Streits positioniert sich Sarah ganz deutlich auf die Seite ihrer Tochter. Mit einem Familienfoto, das sie, ihren Mann Florian Fischer, Summer und Tyler Terenzi (22) zeigt, setzt die Sängerin ein starkes Zeichen. Über den Instagram-Schnappschuss setzt sie noch ein rotes Herz-Emoji. Einen Text braucht es für Sarah hier nicht.

Zusätzlich wandte sich Marc in einem Instagram-Video direkt an Summer: "Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich liebe, und egal, was du tust, ich werde immer hinter dir stehen." Außerdem kündigte er an, einen Song als Entschuldigung herauszubringen. Doch das besänftigte Summer nicht. Auf Social Media schrieb sie: "Wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein reumütiger Vater du angeblich bist. Blödsinn! Du schiebst alles auf deine Sucht, aber angeblich bist du doch schon seit einem Jahr nüchtern. Warum tauchst du dann nicht auf?" Sie erinnerte ihn daran, dass er an keinem ihrer Schultage dabei gewesen sei: "Eine Million Mal hast du mich enttäuscht. Du warst an meinem ersten Schultag nicht da, Papa, und du warst auch an meinem letzten nicht da. Du warst niemals da."

Summers Eltern Sarah und Marc galten Anfang der 2000er-Jahre als Traumpaar der deutschen Musikszene. Mit ihrer Realityshow "Sarah & Marc in Love" machten sie ihre Beziehung zum öffentlichen Spektakel und heirateten 2004 vor laufenden Kameras. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor: Sohn Tyler und Tochter Summer, die 2006 zur Welt kam. 2008 trennten sich die beiden Musiker, pflegten aber nach eigenen Angaben ein freundschaftliches Verhältnis – unter anderem feierten sie gemeinsam die Geburtstage ihrer Kinder. Summer, die mittlerweile selbst als Sängerin aktiv ist, hatte ihrem Vater in der Vergangenheit sogar schon ein Duett gewidmet.

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Instagram / sarahconnor Florian Fischer, Sarah Connor, Summer und Tyler Terenzi, Juni 2026

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Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

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Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor, Musiker