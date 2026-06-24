Abgelehnt: Summer Terenzi will den Sorry-Song von Marc nicht

Der Familienstreit zwischen Summer Terenzi (20) und ihrem Vater Marc Terenzi (47) eskaliert weiter – und zwar öffentlich auf Instagram. Nachdem Summer in einem Song mit Marc abgerechnet hatte, in dem sie ihm vorwirft, ein schlechter Vater zu sein, kündigte der Sänger einen Entschuldigungssong für seine Tochter an. Doch der kommt bei ihr überhaupt nicht gut an. In einer Instagram-Story machte die 20-Jährige unmissverständlich klar, was sie von der geplanten musikalischen Geste hält – und holte dabei noch einmal heftig aus.

In ihrer Story ließ Summer kein gutes Haar an ihrem Vater. "Wow, Papa, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein erbärmlicher Vater du bist", schrieb sie. Auch Marcs Sucht, auf die er offenbar seine Abwesenheit geschoben hatte, stellte sie infrage: "Du schiebst alles auf deine Sucht, aber du bist offenbar schon seit einem Jahr nüchtern! Warum tauchst du dann nicht auf?" Sie erinnerte daran, dass er weder an ihrem ersten noch an ihrem letzten Schultag für sie da gewesen sei, und betonte: "Du warst NIEMALS da." Stattdessen sei er lieber in Klatschblättern und im Fernsehen aufgetreten. "Seit 17 Jahren gebe ich dir Chancen, dieser Vater zu sein! Ich habe dir vergeben und gehofft, dass du auftauchst. Immer und immer wieder. Eine Million Mal hast du mich enttäuscht", schrieb sie weiter. Ihr Fazit war eindeutig: "Also behalte bitte dein blödes Lied in deinen Entwürfen und ändere endlich etwas an dir selbst." Ihre Mutter Sarah Connor (46) hielt sich mit eigenen Worten aus dem Streit heraus, repostete die Story ihrer Tochter jedoch auf Instagram.

Marc hatte Summer zu ihrem 20. Geburtstag am 23. Juni auf Instagram gratuliert und dabei den Entschuldigungssong angekündigt. Er erklärte in einem Video, er liebe seine Tochter und werde immer hinter ihr stehen. Die Sängerin Summer ist das gemeinsame Kind von Marc und seiner Ex-Frau Sarah Connor. Sarah, die als eine der bekanntesten deutschen Popsängerinnen gilt, und Marc waren von 2004 bis 2008 verheiratet und haben zusammen zwei Kinder.

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