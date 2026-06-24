Wegen Hitzewelle stoppt König Charles diese Palasttradition

Die aktuelle Hitzewelle in Großbritannien hat nun sogar Auswirkungen auf königliche Traditionen. Wie das Magazin Hello! berichtet, wurden nun die beliebten Wachablösungen vor dem Buckingham Palace sowie an weiteren royalen Residenzen abgesagt. König Charles (77) lässt demnach die Zeremonien in London und Windsor für den Rest der Woche aussetzen. Grund dafür sind die außergewöhnlich hohen Temperaturen, die laut Wetterdiensten in Teilen des Landes auf fast 40 Grad klettern könnten.

Normalerweise ziehen die Wachablösungen täglich zahlreiche Touristen an. Für die Soldaten stellen die schweren Bärenfellmützen und roten Uniformen bei der extremen Hitze jedoch eine besondere Belastung dar. Die Household Division, die den Wachwechsel organisiert, erklärte Hello! zufolge: "Das Wohlergehen unserer Soldaten, der Militärdienstpferde und der zahlreichen Besucher, die sich diese Veranstaltungen ansehen, hat für uns stets Priorität." Daher wird auch die Wachablösung der King's Life Guard ohne feierliche Zeremonie durchgeführt, um die Tiere vor Hitzestress zu schützen. Zudem wurden Soldaten verstärkt in schattige Bereiche versetzt und werden häufiger ausgewechselt.

Trotz der extremen Temperaturen setzt König Charles sein volles Terminprogramm fort. Der Monarch nimmt laut Hello! unter anderem an Veranstaltungen im Rahmen der "London Climate Week" teil und empfängt das afghanische Frauen-Flüchtlings-Cricketteam. Die abgesagten Wachablösungen verdeutlichen jedoch, wie außergewöhnlich die aktuelle Wetterlage in Großbritannien ist. Bereits während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 war die traditionsreiche Zeremonie vorübergehend ausgesetzt worden. Damit sorgt nun also erneut eine außergewöhnliche Situation für Änderungen im royalen Alltag.

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