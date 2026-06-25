Amy Adams erinnert sich an Rettung nach brutalem Halsstich

Amy Adams (51) erinnert sich an einen Albtraumabend in Santa Monica: Die Schauspielerin verließ gerade mit ihrem Vater Richard, ihrem Ehemann Darren Le Gallo und ihrer Tochter Aviana ihr Lieblingsrestaurant, als plötzlich Schreie die Straße erfüllten. In dem Podcast "Smartless" schildert Amy jetzt, wie Menschen riefen "Er stirbt!" und Darren entsetzt bemerkte, dass überall Blut zu sehen war. Während ihr Mann bei der Tochter blieb, rannten Amy und ihr Vater zu dem Verletzten – ein Mann, der am Hals niedergestochen worden war und stark blutete. Amys Vater kniete sich sofort zu ihm, während die Freunde des Opfers panisch um sie herumstanden.

Die Familienpläne der "Verwünscht"-Darstellerin hatten den Unterschied gemacht: Sie wollten zum Strand und hatten daher Handtücher dabei, die plötzlich zum Lebensretter wurden. Ihr Vater, der nach ihren Worten schon öfter an Notfallszenen geraten ist, presste die Textilien fest auf die Wunde, um den Blutverlust zu stoppen. Die Schauspielerin versuchte, inmitten des Chaos ruhig zu bleiben, sprach beruhigend auf den Mann ein und gab klare Anweisungen: Er solle sich hinlegen, tief durchatmen, die Bewegung minimieren und den Oberkörper leicht anheben, um das Bluten zu verlangsamen. Erst später erfuhr die Oscar-Nominierte, dass der Mann offenbar nach Drinks mit einem alten Collegefreund und einem Abstecher in einen Liquor Store attackiert worden war.

Die genauen Hintergründe kenne sie aber nicht, wie sie im Podcast betonte. Fast ein Jahr danach holte die Erinnerung sie völlig unerwartet wieder ein: In einem Restaurant sprach ein Mann Amy an und meinte nur, er habe gehört, sie und ihr Vater seien damals bei einer Messerattacke zur Stelle gewesen. Die US-Starschauspielerin fand es zunächst nur kurios, dass sich diese Geschichte herumgesprochen hatte – bis sie den Fremden genauer ansah und erkannte, dass er der Gerettete von Santa Monica war. Der Mann sei völlig gerührt gewesen und habe seinen Sohn dabeigehabt, erzählte Amy weiter.

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Getty Images Amy Adams bei den SAG Awards 2019

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Getty Images Darren Le Gallo, Amy Adams und ihre Tochter Aviana, September 2024

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