Amy Adams' Tochter interessiert sich nicht für Schauspiel

Hollywoodstar Amy Adams (50) hat enthüllt, dass ihre 14-jährige Tochter Aviana kein Interesse daran habe, in ihre Fußstapfen zu treten und eine Karriere in der Schauspielbranche zu verfolgen. Am vergangenen Freitag war die US-amerikanische Schauspielerin zu Gast in der Sendung "Live with Kelly and Mark", wo sie ganz offen über ihren Alltag als Mutter und die Pläne ihrer Teenager-Tochter plauderte.

"Wenn es ihre Seele nährt und sie es liebt, unterstütze ich sie", sagte Amy in der Sendung und stellte dann klar: "Aber bisher hat sie kein Interesse gezeigt." Dann erklärte die Schauspielerin, dass sie ihre Tochter normalerweise auf ihre Reisen nach New York mitnehme, nur diesmal nicht, worüber Aviana "ziemlich sauer" sei. Schmunzelnd ergänzte sie: "Nein, sie hat schon Verständnis, aber sie liebt New York, es ist ihre Lieblingsstadt, und sie verpasst nie eine Gelegenheit, mitzukommen." Da Aviana nun zur Highschool gehe, sei es jedoch schwieriger, sie mitzunehmen. "Ich möchte sie nicht aus dem Unterricht holen. Sie muss in der Schule bleiben", betonte Amy.

Beim Toronto International Film Festival am 8. September wurde Amy emotional, als sie den Performer Award entgegennahm und sich besonders bei ihrer Tochter bedankte. Laut People nannte sie ihren Ehemann Darren Le Gallo ihren "Fels in der Brandung" und wandte sich dann mit Tränen in den Augen an Aviana, die sie am Abend zuvor zur Premiere ihres Films "Nightbitch" begleitet hatte. "Das ist das erste Mal, dass sie bei so einem Event mit dabei ist", sagte Amy gerührt und meinte weiter: "Ich möchte ihr vor euch allen sagen, wie dankbar ich bin, dass sie mich nicht nur zu einer besseren Mutter, sondern zu einem besseren Menschen macht." Amy und ihr Schauspielkollege Darren Le Gallo sind seit Mai 2015 verheiratet. Aviana ist ihr einziges gemeinsames Kind.

Getty Images Darren Le Gallo, Aviana Le Gallo, Amy Adams im September 2024 bei der Premiere von "Nightbitch".

Action Press / affinitypicture / BACKGRID Amy Adams und Darren Le Gallo im August 2024

