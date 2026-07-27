Amy Adams packt über Tochter Avianas Hollywood-Pläne aus

Könnte Aviana Le Gallo bald in Hollywood Fuß fassen? Ihre Mutter Amy Adams (51) lässt zumindest aufhorchen. Bei einem Finalevent ihrer neuen Apple-TV-Serie "Cape Fear" im DGA Theater in New York City plauderte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People über die möglichen Karrierepläne ihrer 16-jährigen Tochter. Dabei verriet die sechsfache Oscar-Nominierte, dass sich Aviana offenbar für die Unterhaltungsbranche zu interessieren beginnt – vor allem für das, was sich hinter der Kamera abspielt.

"Ich glaube, wir werden sehen, wozu sie Lust hat", sagte Amy bei dem Event. "Ich weiß, dass sie sich für Produktion im Allgemeinen interessiert, also werden wir sehen, in welche Richtung sie sich entscheidet zu gehen", fügte die Schauspielerin hinzu. Das Finale von "Cape Fear", einer Neuinterpretation des psychologischen Thrillers von 1991, ist ab dem 31. Juli auf Apple TV abrufbar. Aviana hatte ihre Mutter bereits zur Weltpremiere der Serie am 2. Juni in Los Angeles begleitet.

Dass die Faszination für die Filmbranche in der Familie liegt, zeigt sich auch am Vater: Amys Ehemann Darren Le Gallo, den sie im Jahr 2001 in einem Schauspielkurs kennenlernte, ist selbst Filmemacher und ausgebildeter bildender Künstler. Amy betonte zudem, dass Familienentscheidungen, etwa welche Projekte sie annimmt, stets gemeinsam getroffen werden – und Aviana dabei immer einbezogen wird. "Wir haben schon gesprochen, als sie noch ganz klein war: 'Wie fühlst du dich dabei, einen Sommer in Boston zu verbringen?' Oder: 'Wie wäre es, mit mir nach England zu kommen, wenn ich das Theaterstück mache?'", erklärte Amy gegenüber People. Noch vor einigen Jahren hatte die Schauspielerin erzählt, dass ihre Tochter kein Interesse an einer Schauspielkarriere hegt – nun scheint Aviana zumindest die Produktionsseite des Geschäfts für sich entdeckt zu haben.

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Getty Images Aviana Olea Le Gallo und Mama Amy Adams bei der Paris Fashion Week

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Getty Images Darren Le Gallo, Aviana Le Gallo, Amy Adams im September 2024 bei der Premiere von "Nightbitch".

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Getty Images Darren Le Gallo, Amy Adams und ihre Tochter Aviana, September 2024