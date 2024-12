Amy Adams erinnert sich an Karaoke-Erlebnis mit Taylor Swift

Amy Adams (50) und Taylor Swift (34) haben vor einigen Jahren ein unvergessliches Karaoke-Duett hingelegt. In der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" vom 3. Dezember erzählte die "Arrival"-Schauspielerin von diesem besonderen Erlebnis. Nach einer Preisverleihung besuchte Amy eine After-Show-Party und traf dort überraschend auf die "Blank Space"-Sängerin. Gemeinsam performten sie den Hit "What's Going On?" von 4 Non Blondes und sorgten für Begeisterung bei den Anwesenden.

"Es war auf einer Party nach einer Preisverleihung", berichtete Amy im Interview mit Jimmy Fallon (50). "Ich weiß eigentlich, dass man nicht zur zweiten Party gehen sollte, aber ich entschied mich dafür, und da war Taylor Swift." Sie erzählte weiter: "Es gab Karaoke, und ich sang mit Taylor Swift. Wir sangen 'What's Going On?' und ich habe vielleicht ein bisschen zu laut gesungen. Ich bin sicher, alle dachten: 'Amy, halt die Klappe! Wir wollen Taylor singen hören.'" Trotz ihrer Bedenken hatte Amy aber viel Spaß bei der spontanen Performance.

Amy, die mit ihrem Ehemann Darren Le Gallo eine 14-jährige Tochter namens Aviana hat, blickt begeistert auf diesen Moment zurück. Jimmy versicherte ihr, dass Taylor es wahrscheinlich geliebt habe. Die 50-jährige Schauspielerin, die seit vielen Jahren eine feste Größe in Hollywood ist und für ihre Rollen in Filmen wie "American Hustle", "Verzaubert" und "Man of Steel" gefeiert wird, verriet auch, dass sie mittlerweile ein echter Taylor-Swift-Fan geworden ist. "Ich war immer ein Fan ihrer Musik, aber nach der Eras Tour bin ich mit 50 zu einem echten Swiftie geworden", lachte sie und fügte hinzu: "Ein zwielichtiger 50-jähriger Swiftie!"

Getty Images Taylor Swift auf der Bühne

Collage: Emma McIntyre/Getty Images Collage: Amy Adams bei den Emmy Awards 2019

