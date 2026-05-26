Amy Adams über das entspannte Älterwerden und neue Projekte

Mit 51 Jahren scheint Amy Adams (51) ihren inneren Frieden gefunden zu haben. In einem neuen Coverinterview mit S Magazine spricht die Oscar-nominierte Schauspielerin darüber, wie es sich anfühlt, in den Fünfzigern zu sein – und kommt dabei zu einem eindeutigen Fazit. "Ich fühle mich zentrierter als je zuvor", erklärt sie und beschreibt, dass sie auf ihr bisheriges Leben zurückblicken und sich wirklich dankbar für das fühlen kann, was sie erreicht hat. Gleichzeitig blickt sie voller Vorfreude nach vorne – denn beruflich stehen für sie in nächster Zeit einige spannende Projekte an.

Neben der bald erscheinenden Apple-TV-Serie "Cape Fear", in der sie neben Javier Bardem (57) und Patrick Wilson (52) zu sehen sein wird, plant Amy auch Auftritte in Taika Waititis (50) kommendem Film "Klara and the Sun" sowie in "Star Wars: Starfighter" mit Ryan Gosling (45). Das Loslassen und Offenbleiben für Möglichkeiten ist für sie dabei Teil eines neuen Lebensgefühls. "Ich versuche einfach, Chancen mit beiden offenen Händen zu halten und nicht so sehr dagegen anzukämpfen", sagte sie gegenüber S Magazine. "Es ist schön. Für mich ist das ein sehr befreiender Teil des Älterwerdens. Einfach loszulassen." Das alles, so erklärt Amy, habe auch damit zu tun, dass sie bereits mit einer stabilen Basis ins Rampenlicht getreten sei – mit ihrem Ehemann und ihrem Freundeskreis an ihrer Seite.

Amy ist seit 2015 mit dem Schauspieler Darren Le Gallo verheiratet. Kennengelernt haben sich die beiden schon im Jahr 2001 in einem gemeinsamen Schauspielkurs, nach sieben Jahren Verlobungszeit haben sie schließlich geheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter, Aviana Olea Le Gallo. Dass ihr Kind so schnell wächst, war für Amy in der Vergangenheit auch ein Antrieb, selbst innerlich nicht stehen zu bleiben. Gegenüber dem Magazin Vogue hatte sie einst offen zugegeben, dass ihre Vierziger eine andere Geschichte waren: "Es war mehr, dass ich einfach so enttäuscht von mir selbst war", erinnerte sie sich. Heute klingt das merklich anders.

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Getty Images Amy Adams bei den Oscars, 2019

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Getty Images Amy Adams im März 2026

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Getty Images Amy Adams, Darren Le Gallo und Tochter Aviana im Januar 2017