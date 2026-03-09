Amy Adams strahlt auf rotem Teppich mit ihrer Tochter Aviana

Amy Adams (51) hat am Wochenende einen seltenen Auftritt mit ihrer Tochter Aviana Olea Le Gallo absolviert. Die sechsfache Oscar-Nominierte besuchte am Sonntag die Paris Fashion Week und hatte dabei ihre Teenagertochter an ihrer Seite. Auf dem roten Teppich zeigten sich Mutter und Tochter bestens gelaunt und perfekt aufeinander abgestimmt in schicken, eleganten Looks. Amy setzte auf ein schickes schwarzes Outfit, das aus einer strukturierten Lederjacke, einem passenden Top und einem bodenlangen Rock bestand. Ihre charakteristischen rotbraunen Haare trug sie in sanften Wellen, dazu kombinierte sie eine auffällige metallisch-silberne Handtasche und dezenten Schmuck.

Aviana erschien in einem leuchtend grünen Oberteil, das sie mit einem grauen Faltenrock kombinierte. Eine kleine schwarze Tasche über der Schulter rundete ihren Look ab, während ihre langen erdbeerblonden Haare glatt über die Schultern fielen. Die beiden posierten glücklich vor den Fotografen, wobei Amy einen Arm um ihre Tochter legte und stolz strahlte. Solche gemeinsamen öffentlichen Auftritte sind für die Familie eher ungewöhnlich, da Amy und ihr Ehemann Darren Le Gallo, ein Künstler und Schauspieler, ihre Tochter weitgehend aus dem Rampenlicht heraushalten.

Amy und Darren lernten sich im Jahr 2001 in einem Schauspielkurs kennen und waren über ein Jahrzehnt zusammen, bevor sie 2015 heirateten. Ihre Tochter Aviana kam 2010 zur Welt. Amy zählt zu den renommiertesten Schauspielerinnen Hollywoods. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sie eine beeindruckende Karriere mit gefeierten Rollen in Filmen wie "Arrival", "American Hustle" und "Enchanted" aufgebaut und dabei sechs Academy-Award-Nominierungen sowie mehrere Golden Globes erhalten.

Getty Images Aviana Olea Le Gallo und Mama Amy Adams bei der Paris Fashion Week

Getty Images Amy Adams im März 2026

Getty Images Amy Adams bei den 82. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills, Januar 2025