"Im Schrank geweint": Amy Adams kam als Neu-Mama an Grenzen

13 Jahre hat es gebraucht, bis sich die Schauspielerin Amy Adams (50) von all den Veränderungen, Herausforderungen und Sorgen als frischgebackene Mutter einigermaßen erholt hat. Darüber hat sie nun in einem exklusiven Interview mit People gesprochen. Der "Verwünscht"-Star erinnerte sich daran, wie sie nach der Geburt ihrer Tochter Aviana, die mittlerweile 14 Jahre alt ist, mit dem Wunsch kämpfte, in allem perfekt zu sein: "Ich wollte so sehr in allem gut sein." Amy räumte ein, dass sie oft heimlich weinte, um ihre Gefühle zu verbergen. Trotz der inneren Kämpfe, die in ihrem neuen Film "Nightbitch" thematisiert werden, kehrte sie nur wenige Monate nach der Geburt wieder zur Arbeit zurück und drehte Filme wie "Die Muppets" und rührte die Werbetrommel für "The Fighter".

Amy beschrieb diese Zeit als surreal. Sie habe sich innerlich verändert gefühlt. Nachts habe sie meistens nicht geschlafen, weil sie für ihre Tochter da sein musste, aber im Hinterkopf immer den Druck, beruflich erfolgreich zu bleiben. Die Situation führte dazu, dass sie schließlich die "Risse" bemerkte und erkannte, dass sie Hilfe brauchte. "Die Kerze brannte an beiden Enden, bis es nicht mehr ging", gestand sie und fügte hinzu: "Du willst nie, dass dich jemand weinen sieht, also habe ich im Schrank geweint, was ein sehr trauriges Bild abgibt, aber ich glaube nicht, dass ich damit alleine bin." Mit Unterstützung ihres Mannes Darren Le Gallo, den sie 2001 kennenlernte und 2015 heiratete, fand sie einen Weg, Balance in ihr Leben zu bringen. Gemeinsam beschlossen sie, offen über ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und Entscheidungen als Familie zu treffen.

Heute priorisiert Amy die Familie und bezieht ihre Tochter Aviana in ihre beruflichen Entscheidungen mit ein. Bevor sie eine neue Rolle annimmt, setzt sich die Familie zusammen und bespricht gemeinsam die anstehenden Veränderungen. "Wir führen immer ein Familiengespräch, bevor ich einen Job annehme", erzählte sie im Gespräch mit People. Aviana, die gerne reist, begleitet ihre Mutter oft an Filmsets rund um die Welt. Im September erlebte sie ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich beim Toronto International Film Festival, wo Amy ihren neuen Film "Nightbitch" vorstellte. Stolz berichtet die Schauspielerin: "Sie sagte: 'Mama, du machst das ständig. Du schaffst das!' Sie hat mich so süß unterstützt."

Getty Images Marielle Heller und Amy Adams im November 2024 in L.A.

Getty Images Amy Adams, Darren Le Gallo und Tochter Aviana im Januar 2017

