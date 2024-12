Amy Adams' Tochter Aviana (14) gibt ihr Tipps in Sachen Mode

Die Schauspielerin Amy Adams (50) erhält modische Unterstützung aus den eigenen Reihen: Ihre 14-jährige Tochter Aviana hat sie darauf hingewiesen, dass es Zeit für ein Style-Upgrade ist. Nach Jahren in Leggings und bedruckten T-Shirts soll Amy nun ihren Kleiderschrank auf Wunsch ihrer Tochter erneuern. Gegenüber People verriet Amy, dass ihre Tochter zu ihr sagte: "Du kannst nicht ständig Sportkleidung tragen, wenn du gar keinen Sport machst, Mom."

Amy gibt zu, dass sie zuhause meist die am wenigsten gestylte Person sei: "Meistens trage ich einen Pferdeschwanz, manchmal vielleicht auch einen Hut", erklärte Amy. Nach Jahren in bequemen Outfits habe Aviana sie nun gebeten, ihren Look zu überdenken. Während sie es zuhause eher lässig angehen lässt, ist Amy auf dem roten Teppich eine wahre Stil-Ikone. Auf verschiedenen Promotionsveranstaltungen ihres neuen Films "Nightbitch" zeigte sie sich in eleganten Anzügen und zeitlosen Kleidern.

Bei der Premiere des Films auf dem Toronto International Film Festival im September wurde Amy von Ehemann Darren Le Gallo und Tochter Aviana begleitet. Mit ihrem Partner ist die Schauspielerin bereits seit vielen Jahren zusammen. Trotz ihres Erfolgs in Hollywood lebt die Familie ein ganz normales, bodenständiges Leben abseits des Rampenlichts.

Anzeige Anzeige

Getty Images Darren Le Gallo, Aviana Le Gallo, Amy Adams im September 2024 bei der Premiere von "Nightbitch".

Anzeige Anzeige

Christopher Polk / Getty Images Darren Le Gallo und Amy Adams im Juni 2018

Anzeige Anzeige