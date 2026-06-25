Dolly überrascht Fans mit ihrem großen Comeback am Truckstop

Nur einen Monat nach der Absage ihrer Las-Vegas-Residenz überraschte Dolly Parton (80) ihre Fans mit einem öffentlichen Auftritt in Tennessee. Die Country-Ikone erschien am Mittwoch zur Eröffnung ihrer neuen Raststätte "Dolly's Tennesseean Travel Stop" in Cornersville. Gegen 14 Uhr Ortszeit traf die Sängerin ein, um das Band zu durchschneiden: mit einer funkelnden, rosa besetzten Schere. Sie trug dazu ein blau-rosafarbenes Outfit im Western-Look. Wie das Magazin People berichtete, war die Stimmung vor Ort ausgelassen und die Fans konnten die 80-Jährige aus nächster Nähe erleben.

An dem neuen Rastplatz gibt es neben zahlreichen Fanartikeln rund um Dolly Parton auch Barbecue-Spezialitäten und einen Kaffee mit dem Namen "Cup of Ambition". Der Name ist eine Anspielung auf ihren Hit "9 to 5" aus dem Jahr 1980, in dem die Zeile vorkommt. Im Inneren des Ladens hängt ein glitzernder Kronleuchter aus Gitarren, und das Logo am Eingang zeigt Dollys Silhouette auf einem Umriss von Tennessee. Auf die Frage, warum sie ausgerechnet einen Truckstop eröffne, antwortete sie laut People vor Ort mit einem Augenzwinkern: "Nun, ich konnte es ja nicht den Bibern überlassen" – eine Spitze gegen die Konkurrenz der texanischen Kette Buc-ee's, deren Maskottchen ein Biber ist.

Der Auftritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Dolly sich eigentlich aus gesundheitlichen Gründen etwas zurückgezogen hatte. In einem Instagram-Reel hatte sie ihre Fans zuletzt über ihren Gesundheitszustand informiert und erklärt: "Ich spreche gut auf Medikamente und Behandlungen an und es wird jeden Tag besser." Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie noch Zeit zum Erholen brauche, bevor sie wieder auf der Bühne stehen könne – einige der Behandlungen machten sie nach eigenen Worten "ein bisschen schwummrig", wie sie es mit einem Ausdruck ihrer Großmutter beschrieb. In demselben Video hatte sie sich auch zum Tod ihres Mannes Carl Thomas Dean (83) geäußert, der im März 2025 nach fast 60 gemeinsamen Ehejahren verstorben war.

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin

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Getty Images Dolly Parton, Musikerin

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Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean