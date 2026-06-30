Dolly Parton kontert Barbara Walters mit frechem Spruch

Dolly Parton (80) erinnert sich an ein besonderes TV-Aufeinandertreffen aus den Anfangsjahren ihrer Karriere: 1977 stellte sich die Sängerin in einer großen Fernsehsendung den Fragen von Star-Reporterin Barbara Walters (†93). Die renommierte Journalistin, die für ihre direkten Fragen bekannt war, wollte es damals ganz genau wissen und sprach Dolly offen auf ihre Kindheit in den Bergen an. Vor laufenden Kameras fragte Barbara sie sogar, ob man sie dort, wo sie herkomme, wohl als "Hillbilly" (abfällig für Hinterwäldlerin, Landei) bezeichnet hätte. Die Musikerin ließ sich davon allerdings nicht aus der Ruhe bringen und reagierte mit Humor und klaren Worten, wie sie später auch in ihrer Autobiografie "Dolly: My Life and Other Unfinished Business" schilderte.

In dem kultigen Interview erklärte Dolly, dass Menschen aus ihrer Heimat für viele Außenstehende wie Figuren aus Comics und Karikaturen gewirkt hätten. Sie verwies dabei auf die "Li'l Abner"-Comics und die Figur Daisy Mae, die sich damals über genau jene ländlichen Communities lustig machten. Trotzdem machte die Countryikone deutlich, wie sie ihre Wurzeln sieht: Sie beschrieb ihre Familie und Nachbarn als sehr stolze Leute mit "country class" und viel Anstand. "Die meisten meiner Leute waren zwar nicht besonders gebildet, aber sie sind sehr, sehr intelligent. Sie haben einen guten gesunden Menschenverstand – 'Pferdeverstand', wie wir es nannten." Als Barbara ihr später vorhielt, sie lebe stark in ihrer Fantasie, nutzte Dolly diesen Moment, um kreativ zu werden.

"Ich will dir ein Märchen erzählen. Es war einmal ein kleines Mädchen. Ihr Name war Dolly Parton", begann sie und zeichnete das Bild eines neugierigen Kindes, das in einem kleinen Ort in den Bergen aufwächst, umgeben von Liebe und Sicherheit. Inspiriert von Geschichten wie "Cinderella" und den Mother-Goose-Märchen habe dieses Mädchen von einem anderen Leben geträumt, vom verlorenen Glasschuh, den es finden wollte. Also habe es hart gearbeitet und viel geträumt, bis sich der Wunsch erfüllte und aus dem Mädchen eine Art "Prinzessin" wurde, die ihr Happy End fand. In ihren Memoiren erinnerte sich Dolly später an die damaligen Warnungen vor dem TV-Auftritt: Viele hätten sie vor Barbara gewarnt, doch sie schrieb über die Journalistin: "Nichts hätte weiter von der Wahrheit entfernt sein können. Barbara ist sehr einfühlsam." Als diese gemerkt habe, wie echt Dolly hinter ihrem auffälligen Äußeren sei, sei zwischen der Entertainerin und der Reporterin ein intensives Gespräch entstanden, das der Sängerin bis heute im Gedächtnis geblieben ist.

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Instagram / dollyparton Dolly Parton lehnt sich an einen Baum und blickt nachdenklich in die Ferne

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Getty Images Barbara Walters bei einem Event in New York, 2016

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Getty Images Dolly Parton spricht beim CMA Fest im Music City Center in Nashville, moderiert von Rachel Smith