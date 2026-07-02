Dolly Parton meldet sich nach Krankheitssorgen zurück

Dolly Parton (80) hat sich bei ihren Fans zurückgemeldet – und das auf ganz herzliche Weise. Die Country-Legende teilte diese Woche auf Instagram ein strahlendes Foto von sich und ihrer jüngeren Schwester Rachel Parton George. Die beiden sitzen im Garten eines weitläufigen Anwesens, das bereits festlich für den amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli geschmückt ist. Auf dem Bild halten sie Teller mit Barbecue-Rippchen, Maiskolben und Limettenscheiben auf dem Schoß. Dolly zeigt sich dabei in ihrem typischen Look: mit blonder Mähne, vollem Make-up, einem rot-karierten Blusenoutfit, weißer Hose und gewohnt hochhackigen Schuhen. In der Bildunterschrift verriet sie, dass sie und Rachel einige ihrer Lieblingsrezepte zusammengestellt hätten, um den 4. Juli etwas ganz Besonderes zu machen.

Die gezeigten Rezepte, darunter selbst gemachter Eistee und die Barbecue-Rippchen, stammen aus dem 2024 erschienenen Kochbuch der beiden Schwestern: "Good Lookin' Cookin': A Year of Meals - A Lifetime of Family, Friends, and Food". Am Ende des Beitrags fragte die Sängerin ihre 8,5 Millionen Follower, welche der Rezepte sie am Wochenende ausprobieren wollen. In den Kommentaren überschlagen sich die Fans mit Lob – viele schrieben, wie "wunderschön" und "gut" Dolly aussehe. Der Auftritt in den sozialen Medien ist der erste seit fast zwei Monaten, seitdem die Sängerin ihre geplante Las-Vegas-Residenz abgesagt hatte.

Grund für die Absage war eine anhaltende Erkrankung, über die Dolly im Mai öffentlich gesprochen hatte. Schon seit Jahren leide sie unter Nierensteinen, doch zuletzt seien ihr Immun- und Verdauungssystem "völlig aus dem Gleichgewicht geraten" und müssten "wieder aufgebaut und gestärkt werden", erklärte sie. Hinzu kam der Tod ihres Mannes Carl Thomas Dean (83), der 2025 im Alter von 82 Jahren verstarb. Die beiden waren seit 1966 verheiratet und hatten ihre Beziehung stets sehr privat gehalten. Dolly sagte, sie sei nach einer Phase des Trauerns "erschöpft und ausgelaugt" gewesen und habe Erholung gebraucht. Erst Ende Juni war sie beim öffentlichen Auftritt zur Eröffnung ihrer Raststätte "Dolly's Tennessean Travel Stop" in Cornersville wieder persönlich vor Fans erschienen.

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Getty Images Dolly Parton, Musikerin

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin

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Getty Images Sängerin Dolly Parton im Oktober 2023 in Nashville

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