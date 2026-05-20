Nach Gesundheitssorgen: Dolly Parton beunruhigt mit Posting

Ein unscharfes Foto, ein nachdenkliches Zitat – und schon war die Aufregung groß: Dolly Parton (80) hat auf Instagram ein älteres Bild von sich gepostet, das sie an einen Baum gelehnt zeigt. Dazu schrieb die Country-Legende: "Wie ich es sehe: Wenn du den Regenbogen willst, musst du auch den Regen in Kauf nehmen." Die Kombination aus dem verschwommenen Foto und dem melancholisch wirkenden Spruch ließ viele Fans sofort an das Schlimmste denken – insbesondere vor dem Hintergrund, dass die 80-Jährige kurz zuvor sehr offen über ihre angeschlagene Gesundheit gesprochen hatte. "Ich dachte, der Herr hat dich nach Hause gerufen", kommentierte ein Fan. Ein anderer schrieb: "Ich hatte gerade eine Panikattacke." Und ein dritter Follower ließ die Sängerin wissen: "Dolly, das hat mir einen Schrecken eingejagt – ich dachte wirklich, du wärst gestorben. Ich liebe dich für immer."

Wenige Tage zuvor hatte die Sängerin in einem ausführlichen Video-Update erklärt, dass ihr Immunsystem und ihr Verdauungssystem "völlig aus dem Gleichgewicht geraten" seien und sie aktuell mit Medikamenten und Therapien versorgt werde. Mit einem für sie typisch humorvollen Vergleich beschrieb sie ihren Gesundheitszustand: "Mein Getriebe rutscht, meine Ölwanne leckt und mein Auspuff ist kaputt, und meine Stoßdämpfer und Kolben müssen auch erneuert werden." Außerdem leide sie unter Schwindel, weshalb es ihr unmöglich sei, mit schwerem Equipment wie Gitarre oder Banjo und auf hohen Absätzen aufzutreten. Ihre Las-Vegas-Residency, die bereits verschoben worden war, sagte sie schweren Herzens endgültig ab. Aktiv bleiben möchte Dolly aber dennoch: Sie plant weiterhin Videos, Auftritte in ihrem Freizeitpark Dollywood und arbeitet an einem Broadway-Musical.

Für Dolly-Fans war die Sorge um ihre Ikone zuletzt kein neues Gefühl. Schon im vergangenen Oktober hatte Dollys Schwester Frieda Parton in einem Post um Gebete für die Sängerin gebeten – und damit eine Welle der Besorgnis ausgelöst. Damals beruhigte Dolly ihre Fans persönlich mit den Worten: "Ich bin noch nicht tot! Ich wollte alle beruhigen. Ich bin okay." Privat musste die Sängerin zuletzt auch den Tod ihres Mannes Carl Dean verkraften, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war. Schon damals dankte sie ihren Fans für deren aufmunternde Botschaften. Auch in ihren jüngsten Posts machte sie deutlich, wie sehr sie die Unterstützung ihrer Follower schätzt. "Ich möchte einfach, dass ihr wisst, wie dankbar ich euch bin, dass ihr zu mir haltet, und dass ich euch immer lieben werde. Danke euch", widmete sie ihrer treuen Community rührende Worte.

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Instagram / dollyparton Dolly Parton lehnt sich an einen Baum und blickt nachdenklich in die Ferne

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin

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Getty Images Dolly Parton bei einem Fireside-Chat zu "Dolly: An Original Musical" im Fisher Center in Nashville, 28. Januar 2025