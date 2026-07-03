Taylor Swifts Millionenspende: Dolly Parton bedankt sich

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben kurz vor ihrer Hochzeit ein beeindruckendes Zeichen der Großzügigkeit gesetzt: Das Paar spendete diese Woche insgesamt 26 Millionen Dollar (umgerechnet rund 23 Millionen Euro) an mehr als 20 gemeinnützige Organisationen. Das gab Taylors Sprecherin laut People bekannt. Unter den Empfängern befinden sich unter anderem Feeding America, die ASPCA, das Memorial Sloan Kettering Cancer Center sowie mehrere Lebensmittelbanken in New York, Kansas City und anderen Städten. Zwei Millionen Dollar (rund 1,2 Millionen Euro) gehen dabei an die Imagination Library von Countrylegende Dolly Parton (80) – ein Leseförderprogramm, das Kindern kostenlos Bücher schenkt.

Dolly meldete sich daraufhin mit einem herzlichen Dankeschön zu Wort. In einem Video auf Instagram wandte sie sich direkt an das Paar: "Taylor und Travis, ich bin überwältigt und überglücklich vor Dankbarkeit." Die 80-Jährige ließ es sich außerdem nicht nehmen, einen charmanten Scherz einzubauen: "Es ist offensichtlich, dass ihr das Geben zu einem wichtigen Teil eures Lebens gemacht habt. Also, wenn ihr euer erstes Kind bekommt – kann ich es haben? Denn das wird ein ganz besonderes Baby sein!" Sie schloss ihr Video mit den Worten: "Danke, und wisst, dass ich euch immer lieben werde" – und hauchte der Kamera einen Kuss zu.

Für viele Fans ist das Video von Dolly auch ein erfreuliches Signal: Die Sängerin musste zuletzt wegen gesundheitlicher Probleme Auftritte absagen, wirkt in dem Clip aber bester Laune. Ihre Imagination Library gründete sie 1995 und hat seitdem bereits über 200 Millionen Bücher weltweit verschenkt. "Ich weiß, dass es Kinder in Gemeinden auf der ganzen Welt mit großen Träumen gibt, und oft finden sich die Wurzeln dieser Träume in Büchern", erklärte Dolly einst in einem Statement dazu. Taylor und Travis hatten sich im August 2025 verlobt, knapp zwei Jahre nachdem sie ihre Beziehung im Oktober 2023 öffentlich gemacht hatten.

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Getty Images Dolly Parton bei der Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026

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