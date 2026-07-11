Dolly Partons Musical feiert Premiere an ihrem Geburtstag

Dolly Parton (80) bringt ihre Lebensgeschichte auf die größte Musicalbühne der Welt: "Dolly: A True Original Musical" feiert seine Broadway-Premiere im New Yorker St. James Theatre. Ab dem 7. Dezember 2026 sind Vorpremieren geplant, die offizielle Eröffnung folgt dann am 19. Januar 2027 – und das ist kein zufälliges Datum, denn es ist der 81. Geburtstag der Country-Legende selbst. "Mein ganzes Leben war ein Musical", erklärte Dolly in einem Statement. "Eine große Oper eigentlich – und ich kann es kaum erwarten, sie euch auf dem Broadway zu präsentieren. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude beim Zuschauen, wie ich beim Erleben hatte."

Das Stück hatte seine Weltpremiere im vergangenen Sommer bereits in Dollys Heimatstadt Nashville gefeiert und erntete dort begeisterte Reaktionen vom Publikum. Regisseur Bartlett Sher zeigte sich tief beeindruckt von der Verbundenheit des Publikums mit der Künstlerin: "Man nennt ihren Namen und die Menschen strahlen und erzählen von einem Moment, in dem sie ihnen Inspiration und Freude geschenkt hat", sagte er. Das Buch des Musicals schrieb Dolly gemeinsam mit der zweifachen Emmy-Gewinnerin Maria S. Schlatter, mit der sie bereits für den Netflix-Film "Christmas on the Square" zusammengearbeitet hatte.

Biomusicals haben sich am Broadway in den vergangenen Jahren als erfolgreiches Format etabliert. So ist "MJ The Musical" über Michael Jackson (†50) seit vier Jahren mit vollen Häusern zu sehen, und "Beautiful: The Carole King Musical" lief sage und schreibe 2.418 Mal. Für Dolly selbst ist der Broadway der nächste Schritt auf einem langen und vielseitigen Karriereweg. Die Sängerin ist nicht nur als Musikerin, sondern auch als Produzentin, Schauspielerin und Unternehmerin bekannt – unter anderem betreibt sie den Freizeitpark Dollywood in Tennessee, der seit Jahrzehnten Fans aus aller Welt anzieht.

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Getty Images Dolly Parton im November 2023

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin

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Getty Images Sängerin Dolly Parton im Oktober 2023 in Nashville