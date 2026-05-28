Darum fährt Dolly Parton in ihrem Dollywood nicht Achterbahn

Dolly Parton (80) ist seit fast 40 Jahren Mitbesitzerin von Dollywood, dem berühmten Freizeitpark in Tennessee, der nach ihr benannt wurde. Und doch hat die Countrylegende in all dieser Zeit so gut wie keine einzige Attraktion in ihrem eigenen Park ausprobiert. Der Grund dafür? Reisekrankheit, Klaustrophobie und die Sorge um mögliche Missgeschicke. Gegenüber Peachtree TV erklärte die Sängerin: "Ich fahre nicht gerne Fahrgeschäfte, das wissen alle von mir. Ich neige zu Reisekrankheit. Und dann bin ich ein bisschen klaustrophobisch. Ich mag es nicht, eingeschlossen zu sein. Und ich denke einfach: 'Ich habe einfach zu viel zu verlieren.'"

Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Mein Oberteil könnte herausfliegen, meine Haare könnten runterfallen. Auf diesen Fahrgeschäften kann mir alles Mögliche passieren." Doch ausgerechnet die neue Attraktion NightFlight Expedition, die teuerste in der Geschichte des Parks, könnte die 80-Jährige nun dazu bringen, ihre eigene Regel zu brechen. "Normalerweise fahre ich nicht die Fahrgeschäfte, aber dieses hier klingt so zauberhaft, dass ich es vielleicht doch ausprobieren werde", erklärte sie in einem Ankündigungsvideo letzten Herbst.

Die neue NightFlight Expedition vereint Achterbahn- und Wildwasserelemente auf einer rund fünfeinhalb Minuten langen Fahrt in einem klimatisierten, 44.000 Quadratfuß großen Gebäude im Wildwood Grove-Bereich des Parks. Laut einer Pressemitteilung, die unter anderem People vorlag, erleben die Besucher dabei unter anderem einen nächtlichen Flug, eine Wildwasserfahrt, eine Bergkamm-Achterbahn und eine Bootsfahrt über einen geheimnisvollen schimmernden See. Die Eröffnung des von Dollywood, Herschend Creative Studios und dem Hersteller Mack Rides entwickelten Projekts war ursprünglich für den Frühling 2026 geplant. Laut dem Park soll ein konkreter Termin "in naher Zukunft" bekannt gegeben werden.

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Getty Images Dolly Parton bei einem Fireside-Chat zu "Dolly: An Original Musical" im Fisher Center in Nashville, 28. Januar 2025

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Getty Images Dolly Parton bei der Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville

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Instagram / dollyparton Dolly Parton, Sängerin