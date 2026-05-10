Trauer um Mann war Grund für Dolly Partons Gesundheitskrise

Dolly Parton (80) kämpft derzeit mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen – und offenbar steckt hinter ihrer Krise viel mehr als nur körperliche Beschwerden. Laut einem Bericht der Daily Mail ist der Trauerschmerz um ihren im März 2025 verstorbenen Ehemann Carl Dean der entscheidende Faktor für ihren Gesundheitseinbruch. Freunde der Countrylegende erzählten dem Blatt, dass sie nach Carls Tod zeitweise kaum noch aß und sich nicht mehr ausreichend um ihre Gesundheit kümmerte. Die Folge: Dolly musste ihre Las-Vegas-Residency komplett absagen – sechs geplante Shows im Caesars Palace wurden zunächst verschoben und schließlich gestrichen.

In einem emotionalen Video wandte sich die 80-Jährige kürzlich auch direkt an ihre Fans und bedankte sich für deren Unterstützung – besonders während des ersten Jahres ohne Carl: "Nach einem Jahr voller Premieren – ich meine die Feiertage, besonders unseren Hochzeitstag und den Tag seines Todes am 3. März – war das schwer für mich", sagte sie und fügte hinzu: "Ich werde ihn immer lieben und immer vermissen." Gleichzeitig erklärte die Sängerin, dass ihr Immun- und Verdauungssystem "aus dem Gleichgewicht geraten" seien und wiederaufgebaut werden müssten. Die gute Nachricht: Auf ihre Medikamente und Behandlungen spreche sie gut an. Ein Comeback auf der Bühne brauche aber noch Zeit, denn manche der Mittel ließen sie schwindlig werden – und in ihren typischen Highheels und mit Instrumenten könne sie sich das nicht leisten.

Dolly und Carl hatten sich 1964 in einer Wäscherei in Nashville kennengelernt, als sie gerade 18 Jahre alt war. Zwei Jahre später heirateten sie im georgianischen Ringgold. Obwohl die Sängerin einige der berühmtesten Liebeslieder des vergangenen Jahrhunderts schrieb – darunter "I Will Always Love You", das später von Whitney Houston (†48) neu aufgenommen wurde –, hielt sie ihre eigene Ehe bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Carl mied das Rampenlicht konsequent, erschien kaum bei öffentlichen Auftritten und war nur auf wenigen Fotos zu sehen. Dolly beschrieb ihn stets als ihren Anker: "Ich habe meinen Mann kennengelernt, bevor ich ein Star wurde", sagte sie einmal, "und das alles interessiert ihn nicht."

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Getty Images Dolly Parton spricht beim CMA Fest im Music City Center in Nashville, moderiert von Rachel Smith

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Getty Images Dolly Parton bei einem Fireside-Chat zu "Dolly: An Original Musical" im Fisher Center in Nashville, 28. Januar 2025

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin