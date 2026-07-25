Perückenraum inklusive: Dolly-Parton-Oase wird verkauft

Dolly Partons (80) früheres Refugium in Kalifornien steht zum Verkauf – und das mit jeder Menge Glamour: In Solvang, nördlich von Santa Barbara, wird die charmante Anlage, die die Countryikone einst als privates Wochenenddomizil genutzt haben soll, für 1,95 Millionen (umgerechnet rund 1,7 Millionen Euro) Dollar angeboten. Wie der jetzige Eigentümer und Makler Cris Lapp gegenüber Noozhawk erklärt, hofft er, dass ein echter Hardcore-Fan des Superstars zuschlägt. Das besondere Highlight des Anwesens: ein eigener Perückenraum in der Garage, in dem sich die neue Besitzerin oder der neue Besitzer wie Dolly höchstpersönlich fühlen kann. Dazu kommen liebevolle Deko-Details, die unmissverständlich an die berühmte Sängerin erinnern und das Angebot für Fans besonders reizvoll machen.

Das Anwesen wurde ursprünglich 1920 gebaut und umfasst gleich drei eigenständige Wohneinheiten: ein vorderes Haus mit drei Schlafzimmern und zwei Bädern, eine obere rückwärtige Einheit mit ebenfalls drei Schlafzimmern und zwei Bädern sowie ein kleineres Untergeschoss mit einem Schlafzimmer und Duschbad. Jede der drei Einheiten verfügt über einen eigenen, abgeschirmten Patio – perfekt für laue Abende unter der kalifornischen Sonne. Dolly soll die Immobilie 2004 über ihre Firma Dolly Parton Enterprises erworben und rund zehn Jahre lang als versteckten Wochenend-Rückzugsort genutzt haben. Auch wenn sie dort schon länger nicht mehr wohnt, ist ihr Stil noch überall präsent: Ein Buntglasfenster, in dem der Schriftzug "Dolly" samt Schmetterlingsmotiven aufleuchtet, ein Vogelhaus, das einer Kapelle im Freizeitpark Dollywood nachempfunden ist, hölzerne Tulpen, eine Mini-Windmühle und weitere Deko-Stücke erinnern an ihre Handschrift.

Privat sorgte Dolly zuletzt vor allem mit Gesundheitsnews für Schlagzeilen. Die "Jolene"-Sängerin hatte ihre ursprünglich für Dezember 2025 geplante Las-Vegas-Residency erst verschoben und schließlich komplett abgesagt, nachdem sie auf Social Media von "gesundheitlichen Herausforderungen" berichtet hatte. In einem Instagram-Video erklärte sie dazu, sie wolle die Fans beruhigen: "Ich wollte alle beruhigen", sagte sie und betonte, sie sei zwar in Behandlung, es handle sich aber um "nichts Großes". Sie gab offen zu, dass sie sich in der schweren Zeit rund um die Krankheit und den Tod ihres Mannes Carl nicht genug um sich selbst gekümmert habe. Zwar spreche sie davon, dass Medikamente und Behandlungen gut anschlagen, doch fühle sie sich noch nicht wieder fit genug für die Bühne – vor allem nicht für Shows auf ihren legendären High Heels, mit schweren Instrumenten und funkelnden Outfits.

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Getty Images Dolly Parton bei der Eröffnung der Ausstellung "Dolly Parton: Journey of a Seeker" im Country Music Hall of Fame and Museum in Nashville

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin

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Getty Images Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023