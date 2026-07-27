Dolly Partons Bruder Denver ist mit 82 Jahren gestorben

Erneut muss die Parton-Familie einen schweren Verlust verkraften: Coy "Denver" Parton, ein älterer Bruder von Country-Legende Dolly Parton (80), ist am 23. Juli im Alter von 82 Jahren in Sevierville, Tennessee, gestorben. Denver war das dritte von zwölf Kindern von Robert Lee und Avie Lee Parton und damit eines von elf Geschwistern der berühmten Sängerin. Laut seiner Todesanzeige plant die Familie, ihn im engsten Kreis in einer privaten Trauerfeier zu verabschieden. Freunde und Angehörige sind eingeladen, ihr Beileid online auszusprechen.

Anders als einige seiner Geschwister, die ebenfalls im Unterhaltungsbereich tätig waren, führte Denver ein Leben abseits des Rampenlichts. Er arbeitete viele Jahre als Kranführer beim Brückenbau, betrieb eine eigene Farm und verbrachte seine Freizeit am liebsten in der Natur – unter anderem als leidenschaftlicher Jäger. Denver hinterlässt Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder sowie weitere Familienangehörige. Bereits vor ihm verstorben sind seine Frau Carolyn, seine Eltern, ein als Säugling gestorbener Bruder namens Larry sowie die Brüder Floyd, Randy (72) und David, außerdem eine Nichte namens Tever.

Der Verlust trifft die Familie in einer besonders schweren Zeit. Dolly trauert nach wie vor um ihren Mann Carl Dean, der im März dieses Jahres nach fast 60 gemeinsamen Ehejahren gestorben war. Ihm zu Ehren veröffentlichte sie den emotionalen Song "If You Hadn't Been There", mit dem sie ihm für seine jahrzehntelange Unterstützung dankte. Auch Denvers Tod ist nicht der erste Schicksalsschlag unter ihren Geschwistern in jüngerer Vergangenheit: Bruder Randy Parton starb 2021, Bruder David Parton folgte 2024.

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Instagram / dollyparton Dolly Parton lehnt sich an einen Baum und blickt nachdenklich in die Ferne

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ZUMA PRESS, INC. / ActionPress Randy und Dolly Parton 2005

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